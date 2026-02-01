Budget 2026 में बड़ा ऐलान, गेमिंग-एनिमेशन सेक्टर में बनेंगी लाखों नौकरियां

Budget 2026: अपने रिकॉर्ड नौवें केंद्रीय बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के उद्देश्य से कई बड़ी घोषणाएं कीं। बजट 2026 की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है सरकार का AVGC सेक्टर (एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) पर ज़ोर देना – जिससे कंटेंट क्रिएटर्स और युवा प्रोफेशनल्स में खुशी की लहर दौड़ गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत तेज़ी से एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। सरकारी अनुमानों के अनुसार, 2030 तक AVGC इंडस्ट्री को लगभग 2 मिलियन कुशल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी, जिससे यह देश में सबसे तेज़ी से रोज़गार पैदा करने वाले सेक्टरों में से एक बन जाएगा।

स्कूलों और कॉलेजों में AVGC लैब्स

कुशल टैलेंट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुंबई के साथ सहयोग की घोषणा की है। IICT मुंबई के सहयोग से, देश भर में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी।

15,000 सेकेंडरी स्कूल

500 कॉलेज

ये लैब्स ज़मीनी स्तर पर स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करेंगी, जिससे छात्रों और युवा क्रिएटर्स को शुरुआती दौर से ही अपने एनिमेशन, गेमिंग, VFX और डिजिटल स्टोरीटेलिंग स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

AVGC सेक्टर में लाखों नौकरियाँ

भविष्य की इंडस्ट्री की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार का अनुमान है कि 2030 तक AVGC सेक्टर में 20 लाख (2 मिलियन) प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी। स्कूल और कॉलेज स्तर पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत के युवाओं को इन अवसरों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उम्मीद है कि यह पहल एनिमेशन स्टूडियो, गेमिंग कंपनियों, OTT प्लेटफॉर्म, फिल्म प्रोडक्शन हाउस और डिजिटल मीडिया फर्मों में लाखों नौकरियों के दरवाज़े खोलेगी।

‘विकसित भारत’ के मूल में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन

अपने भाषण में, वित्त मंत्री ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को विकसित भारत (विकसित भारत) के प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने 2047 तक भारत को IT और कंटेंट क्रिएशन में ग्लोबल लीडर बनाने के सरकार के विज़न को दोहराया।

बजट 2026 में घोषित मुख्य फोकस एरिया में शामिल हैं:

टेक फेलोशिप और AI गवर्नेंस

डीप-टेक और रोबोटिक्स को बढ़ावा देना

₹12.2 लाख करोड़ के आवंटन के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना

देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल नेटवर्क का विस्तार

AI, 5G/6G और सेमीकंडक्टर में बड़ी घोषणाएँ

बजट में इनके लिए भी बड़ी घोषणाएँ की गईं:

AI डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाएँ

5G और 6G टेक्नोलॉजी

बायोफार्मा टेक्नोलॉजी

भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

इन पहलों के साथ, बजट 2026 भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैप पर मज़बूती से स्थापित करता है, साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स, टेक प्रोफेशनल्स और अगली पीढ़ी के डिजिटल इनोवेटर्स के लिए बड़े अवसर पैदा करता है।

