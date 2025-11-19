Bihar BJP Legislative Party: भाजपा विधायक दल में बड़ा ऐलान, सम्राट चौधरी नेता, विजय सिन्हा उपनेता नियुक्त

Bihar BJP legislative Party: बिहार में भाजपा ने अपने विधायक दल के नेतृत्व की आधिकारिक घोषणा कर दी है। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता नियुक्त किया गया है। यह घोषणा राज्य मुख्यालय में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान की गई।

इस घटनाक्रम के साथ, अब यह लगभग तय है कि सम्राट चौधरी उपमुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे, जबकि विजय सिन्हा का दूसरे उपमुख्यमंत्री के रूप में वापसी करना तय है। इस चयन से एक स्पष्ट संदेश जाता है – आगामी सरकार में भाजपा की भूमिका और प्रभाव पहले से कहीं अधिक मजबूत और मुखर होगा।

इन नामों का प्रस्ताव वरिष्ठतम विधायक प्रेम कुमार ने रखा और राम कृपाल यादव, कृष्ण कुमार ऋषि, संगीता कुमारी, अरुण शंकर प्रसाद, मिथिलेश तिवारी, नितिन नवीन, वीरेंद्र कुमार, रमा निषाद, मनोज शर्मा और कृष्ण कुमार मंटू जैसे नेताओं ने इसका समर्थन किया।

पार्टी के भीतर, यह माना जा रहा है कि यह निर्णय बिहार की सामाजिक और जातीय गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चुनावों में प्राप्त प्रचंड जनादेश विविध जाति समूहों के प्रबल समर्थन का परिणाम था। इस सामाजिक समीकरण को बनाए रखने और मज़बूत करने के लिए, भाजपा ने अपने शीर्ष मंत्रिमंडल के सदस्यों को इसी के अनुरूप चुना है।

पार्टी की रणनीति स्पष्ट

पार्टी की रणनीति स्पष्ट है – हर क्षेत्र और हर समुदाय को प्रतिनिधित्व का एहसास होना चाहिए, और सरकार में समावेशी भागीदारी झलकनी चाहिए। अनुभवी नेताओं को प्रमुख पदों पर बहाल करके, भाजपा शासन में दीर्घकालिक स्थिरता और निरंतरता का संकेत भी दे रही है।

इस कदम से कई वरिष्ठ विधायकों, जिनके पास संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव का लंबा रिकॉर्ड है, के मंत्रिमंडल में वापसी की संभावना बढ़ गई है। उनके शासन कौशल, जनता से जुड़ाव और राजनीतिक संतुलन को सुचारू प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जातिगत समीकरणों ने हमेशा निर्णायक भूमिका 

जातिगत संतुलन भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बिहार में, जातिगत समीकरणों ने हमेशा निर्णायक भूमिका निभाई है, और मंत्रिमंडल विस्तार में सभी प्रमुख समूहों – दलित, ओबीसी, ईबीसी और उच्च जातियों – के नेताओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उद्देश्य सरल है: कोई भी समुदाय खुद को उपेक्षित महसूस न करे।

पार्टी बैठक से मिले संकेत बताते हैं कि भाजपा प्रयोगात्मक राजनीति से हटकर एक स्थिर, संतुलित और प्रभावशाली सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के साथ, बिहार भाजपा के सशक्त नेतृत्व और सामाजिक रूप से समावेशी रणनीति से आकार लेते हुए एक नए राजनीतिक अध्याय में प्रवेश करने के लिए तैयार है।

