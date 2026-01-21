Akshay Kumar Car Accident News: अक्षय कुमार के एक्सीडेंट केस में बड़ा एक्शन, पहली गिरफ्तारी दर्ज

Akshay Kumar Car Accident News: बॉलीवुड के “खिलाड़ी” अक्षय कुमार हाल ही में अपनी कार के एक्सीडेंट के बाद सुर्खियों में आए। इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें एक्सीडेंट में शामिल कार और ऑटो-रिक्शा दोनों की गंभीर हालत साफ दिख रही है।

एक्सीडेंट को लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अक्षय कुमार ने अभी तक इस घटना पर कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनकी चुप्पी ने फैंस और मीडिया दोनों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है।

इस बीच, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक अहम डेवलपमेंट में, पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्सीडेंट के सिलसिले में एक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है।

जूहू पुलिस स्टेशन ने कार ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला भी दर्ज किया है। घटना से जुड़ी और जानकारी की जांच चल रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए, दर्शकों को इस रिपोर्ट के साथ शेयर किया गया वीडियो देखने की सलाह दी जाती है।