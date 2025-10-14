Maithili Thakur Enters Bihar Politics: लोकगायिका मैथिली ठाकुर की राजनीति में एंट्री! बीजेपी में हुई शामिल, अलीनगर सीट से लड़ेंगी चुनाव?

Maithili Thakur Enters Bihar Politics: जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नज़दीक आ रहे हैं, राज्य का राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। प्रचार के लिए चेहरे तय करने से लेकर प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के चयन तक, पार्टियाँ इस बड़े मुकाबले के लिए कमर कस रही हैं।

इन सबके बीच, एक आश्चर्यजनक लेकिन रोमांचक घटनाक्रम सामने आया है – प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने आधिकारिक तौर पर राजनीति में प्रवेश कर लिया है, और इसकी घोषणा अब सार्वजनिक कर दी गई है। यहाँ वह सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है कि वह किस पार्टी में शामिल हुई हैं और किस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं।

मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल

मंगलवार, 14 अक्टूबर, 2025 को, मैथिली ठाकुर आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें आधिकारिक सदस्यता प्रदान करके पार्टी में उनका स्वागत किया। सूत्रों से पता चलता है कि मैथिली ठाकुर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अलीनगर निर्वाचन क्षेत्र से लड़ सकती हैं।

भाजपा ने मैथिली ठाकुर का पार्टी में स्वागत क्यों किया

25 जुलाई, 2000 को बिहार के मधुबनी में जन्मी मैथिली ठाकुर ने कम उम्र में ही एक लोक गायिका के रूप में अपार पहचान बना ली है। अपनी भावपूर्ण आवाज़ और भारतीय लोक संगीत से गहरे जुड़ाव के साथ, उन्होंने देश भर में एक विशाल प्रशंसक आधार बनाया है। माना जाता है कि युवाओं और ग्रामीण दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता ही भाजपा द्वारा उन्हें राजनीति में लाने का एक प्रमुख कारण है। खबरों के अनुसार, पार्टी उन्हें बिहार में अपने चुनाव अभियान के प्रमुख चेहरों में से एक के रूप में पेश कर सकती है।

भाजपा नेता विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद शुरू हुईं अटकलें

मैथिली ठाकुर की हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद उनके राजनीतिक प्रवेश की चर्चा शुरू हो गई। मुलाकात के बाद, तावड़े ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर मैथिली के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा,

“लालू के शासनकाल में 1995 में बिहार छोड़ने वाले परिवार की बेटी अब नए बिहार की प्रगति देखने के लिए वापस लौटना चाहती है।” इस पोस्ट ने मैथिली के भाजपा में शामिल होने की अटकलों को हवा दे दी थी, जिसकी अब पुष्टि हो गई है।

मैथिली ठाकुर कौन हैं?

मैथिली ठाकुर बिहार की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, जो पारंपरिक मिथिला गीतों की अपनी मधुर प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती हैं। मात्र 25 वर्ष की उम्र में, वह मिथिला संस्कृति और विरासत का प्रतीक बन गई हैं। मूल रूप से मधुबनी की रहने वाली मैथिली वर्तमान में दिल्ली के नजफगढ़ में रहती हैं, जहाँ वह भारत भर में लाखों प्रशंसकों के साथ अपना संगीत रचती और साझा करती रहती हैं।

राजनीति में उनका प्रवेश संगीत से शासन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है – जो उन्हें बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में संस्कृति और युवाओं की एक सशक्त आवाज़ बना सकता है।