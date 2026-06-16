Main Wapsi Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में फेल हुई दिलजीत दोसांझ की ‘मैं वापस आऊंगा’, चौथे दिन आई बड़ी गिरावट

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Mohit Saini
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Main Wapsi Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में फेल हुई दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा', चौथे दिन आई बड़ी गिरावट
Main Wapsi Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में फेल हुई दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा', चौथे दिन आई बड़ी गिरावट

Main Wapsi Box Office Collection Day 4: डायरेक्टर इम्तियाज अली की लेटेस्ट इमोशनल ड्रामा, ‘मैं वापस आऊंगा’, 12 जून को दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी जैसे शानदार कलाकारों के साथ थिएटर में रिलीज़ हुई। हालांकि फिल्म को अपनी दिल को छू लेने वाली कहानी और दमदार परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से खूब तारीफ मिली है, लेकिन यह तारीफ बॉक्स ऑफिस पर शानदार नंबर्स में नहीं बदल पाई है।

अच्छी ओपनिंग और वीकेंड में अच्छी कमाई के बाद, फिल्म के पहले सोमवार को कलेक्शन में काफी गिरावट आई, जिससे इसके लंबे समय तक थिएटर में चलने को लेकर चिंता बढ़ गई।

हर दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पहला दिन (शुक्रवार): ₹1.15 करोड़
दूसरा दिन (शनिवार): ₹1.85 करोड़
तीसरा दिन (रविवार): ₹2.50 करोड़
चौथा दिन (सोमवार): ₹1.25 करोड़

टोटल इंडिया नेट कलेक्शन: ₹6.75 करोड़

सोमवार का टेस्ट चैलेंजिंग साबित हुआ

ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘मैं वापस आऊंगा’ ने सोमवार को डोमेस्टिक मार्केट में लगभग ₹1.25 करोड़ नेट कलेक्शन किया। रविवार की ₹2.50 करोड़ की कमाई के मुकाबले, फिल्म में 50% की भारी गिरावट आई, जिससे पता चलता है कि दिलजीत दोसांझ स्टारर इस फिल्म के लिए वीकडे ऑक्यूपेंसी एक चैलेंज बन सकती है।

सोमवार को देश भर में 2,139 शो में फिल्म दिखाई गई। चार दिन पूरे होने पर, इसका इंडिया नेट कलेक्शन ₹6.75 करोड़ हो गया है, जबकि ग्रॉस डोमेस्टिक कलेक्शन लगभग ₹8.10 करोड़ हो गया है।

बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला

आगे का रास्ता मुश्किल लग रहा है क्योंकि ‘मैं वापस आऊंगा’ को अभी थिएटर में चल रही कई फिल्मों से कड़ा मुकाबला मिल रहा है। इस हफ़्ते स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही हैं कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’, विक्रम भट्ट की हॉरर थ्रिलर ‘हॉन्टेड 3D: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट’, और स्टीवन स्पीलबर्ग की हॉलीवुड रिलीज़ ‘डिस्क्लोज़र डे’। इसके अलावा, राम चरण की ‘पेडी’ और वरुण धवन की ‘है जवानी तो इश्क होना है’ जैसी पुरानी फिल्में भी दर्शकों को खींच रही हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस की लड़ाई और भी मुश्किल हो गई है।

फिल्म किस बारे में है?

‘मैं वापस आऊंगा’ एक 95 साल के आदमी की दिल को छू लेने वाली कहानी है जो इंडिया-पाकिस्तान बंटवारे की यादों से परेशान है। दशकों पहले खोई हुई ज़िंदगी के टुकड़ों से फिर से जुड़ने का पक्का इरादा करके, वह अपने अतीत की एक इमोशनल यात्रा पर निकलता है।

इस रास्ते पर उसे उसका पोता मदद करता है, जो अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने और उस दर्दनाक दौर की बिखरी यादों को जोड़ने की कोशिश करता है। इस यात्रा के ज़रिए, यह फ़िल्म बंटवारे के दौरान अनगिनत परिवारों द्वारा झेले गए अकल्पनीय ट्रॉमा, विस्थापन और इंसानी तकलीफ़ को फिर से दिखाती है, और पीढ़ियों के प्यार, नुकसान और ठीक होने की एक दिल को छू लेने वाली कहानी पेश करती है।

अब तक बॉक्स ऑफ़िस पर ठीक-ठाक परफ़ॉर्मेंस के बावजूद, ‘मैं वापस आऊँगा’ को इसकी इमोशनल गहराई और इतिहास के सबसे भयानक चैप्टर में से एक को सेंसिटिव तरीके से दिखाने के लिए सराहा गया है। आने वाले हफ़्ते के दिन तय करेंगे कि क्या ज़बरदस्त वर्ड-ऑफ़-माउथ फ़िल्म को बॉक्स ऑफ़िस पर अपनी जगह बनाने में मदद कर सकती है।

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