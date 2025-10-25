Amritsar Crime News : आतंकवादी मॉड्यूल का मुख्य संचालक गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने दो आईईडीज और एक पिस्तौल बरामद किया

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : अपराधियों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत स्टेट स्पेशल आॅपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसओसी टीम ने एक आतंकवादी मॉड्यूल के मुख्य संचालक को गिरफ्तार किया है। इस दौरान टीम ने उसके कब्जे से लगभग 2.5-2.5 किलोग्राम वजन वाले दो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइइडीज), जो हाई-ग्रेड आरडीएक्स से धातु के कन्टेनरों में पैक किए गए थे और धमाके के लिए टाइमरों से लैस थे, तथा एक आधुनिक .30 बोर पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। यह जानकारीपंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

अमृतसर जिला का रहने वाला है आरोपी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी, निवासी गांव कोटला तरखाना, अमृतसर के रूप में हुई है। यह व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि वाला है और इसके खिलाफ थाना सदर बटाला और कलानौर में दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुरदासपुर और अमृतसर की जेलों में लगभग डेढ़ साल की सजा पूरी करने के बाद इसे फरवरी 2025 में रिहा किया गया था और जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दीं।

विदेशों में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर कर रहा था काम

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह आरोपी आर्मेनिया, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और जर्मनी में स्थित अपने हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहा था, जिन्हें एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के पाकिस्तान-स्थित मास्टरमाइंड से आदेश मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले के अन्य संबंधों का पता लगाने और पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है।

ड्रोन द्वारा पंजाब में भेजी गई थी हथियारों की खेप

इस आॅपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने संदिग्ध मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी को गिरफ्तार किया और उसके पास से .30 बोर की पिस्तौल और कारतूस बरामद किए।

आरोपी के खुलासे पर गांव कोटला तरखाना क्षेत्र से दो आइइडीज भी बरामद की गईं, जो हाई-ग्रेड आरडीएक्स से धातु के कन्टेनरों में पैक की गयी थीं और धमाके के लिये टाइमरों से लैस थीं। एआईजी ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि लगभग दो हफ्ते पहले, जब्त की गयी यह खेप पाकिस्तान-आधारित हैंडलर द्वारा अजनाला सेक्टर में ड्रोन के जरिए भेजी गई थी।

