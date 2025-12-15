Mahima Chaudhary Struggle Story: बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने फिल्मों में ज़बरदस्त वापसी की है, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी का सफ़र किसी फ़िल्म की स्क्रिप्ट से कम ड्रामैटिक नहीं रहा है। उन्होंने परदेस से डेब्यू किया और रातों-रात सेंसेशन बन गईं। जहाँ कई लोग उन्हें कैंसर सर्वाइवर के तौर पर जानते हैं, वहीं बहुत कम लोग उस डरावने हादसे के बारे में जानते हैं जिसने उन्हें एक बार अपनी ज़िंदगी और करियर के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया था।

महिमा चौधरी का चौंकाने वाला खुलासा

हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट पर बातचीत में, महिमा ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर में से एक के बारे में खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि अजय देवगन और काजोल स्टारर दिल क्या करे (1999) की शूटिंग के दौरान, उनका एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ था जिसने लगभग उनकी जान ले ली थी।

चेहरे से कांच के 67 टुकड़े निकाले गए

उस डरावनी घटना को याद करते हुए, महिमा ने कहा कि उनके साथ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें लगभग एक साल तक घर के अंदर रहना पड़ा। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कांच के 67 छोटे-छोटे टुकड़े उनके चेहरे में घुस गए। डॉक्टरों को उनकी स्किन को खुरचकर माइक्रोस्कोप के नीचे एक-एक करके उन्हें निकालना पड़ा।

अगले दिन, उनका चेहरा बुरी तरह सूज गया था और पूरी तरह से खराब हो गया था। सर्जरी के बाद, उनके कुछ दोस्त भी हंसे, यह सोचकर कि उनका कोई झगड़ा हुआ था और वे एक्सीडेंट के बारे में झूठ बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि वह दौर बहुत दर्दनाक था – शारीरिक और भावनात्मक रूप से – जिससे उन्हें इंडस्ट्री में अपने भविष्य के बारे में पक्का नहीं था।

हर तरह से एक सर्वाइवर

महिमा ने यह भी बताया कि अपने डेब्यू के तुरंत बाद, वह कानूनी पचड़ों में फंस गईं, जिसके बाद एक्सीडेंट हुआ – जिससे उनके करियर के शुरुआती साल बहुत मुश्किल हो गए। सब कुछ होने के बावजूद, वह मज़बूती से खड़ी रहीं और अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुज़रीं।

महिमा चौधरी के लिए आगे क्या है?

महिमा चौधरी अभी अपनी आने वाली फिल्म “दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी” के प्रमोशन में बिज़ी हैं, जिसमें वह संजय मिश्रा के साथ नज़र आएंगी। यह फिल्म 19 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ होगी। उन्हें आखिरी बार फिल्म नादानियां में देखा गया था।