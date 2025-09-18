Mahila Nidhi Yojana : व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मिलेगी 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता

Mahila Nidhi Yojana(आज समाज) : राजस्थान महिला निधि योजना 10 अगस्त 2022 को शुरू की गई थी। यह योजना महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के तहत काम करती है और राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (SHG) को लोन सुविधा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आसान और तेज़ लोन प्रोसेस

इस योजना की सबसे खास बात इसका आसान और तेज़ लोन प्रोसेस है। अब महिलाओं को लोन लेने के लिए जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता। एक खास मोबाइल ऐप उपलब्ध है, जिससे महिलाएं घर बैठे लोन के लिए आवेदन कर सकती हैं और अपने लोन की स्थिति जान सकती हैं। 40,000 रुपये तक के लोन 48 घंटे में और 40,000 रुपये से अधिक के लोन 15 दिनों में मिल जाते हैं, जिससे तुरंत वित्तीय सहायता मिलती है।

यह योजना महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत, महिलाएं कृषि, डेयरी, व्यापार, सेवा क्षेत्र और अन्य छोटे उद्यमों में निवेश कर सकती हैं। इसके अलावा, कुछ लोन पर स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों को ब्याज सब्सिडी भी मिलती है, जिससे उन्हें लोन चुकाना आसान हो जाता है।

महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर

महिला निधि योजना ने राजस्थान के कई जिलों में महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इससे न केवल उनका आर्थिक स्तर मजबूत हुआ है, बल्कि सामाजिक रूप से भी महिलाएं सशक्त हुई हैं। इस योजना से उन्हें निर्णय लेने की शक्ति मिलती है और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है।

यह योजना पूरी तरह से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। इसे राज्य के सहकारी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं तक पहुंचती है। इस योजना के माध्यम से, सरकार समाज में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

