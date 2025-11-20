Mahika Sharma and Hardik Pandya: क्या दोनों ने चुपके से कर ली सगाई? इंटरनेट पर चर्चा से अटकलें

Mahika Sharma and Hardik Pandya: इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। खासकर जब बात उनकी पर्सनल लाइफ की हो। नताशा स्टेनकोविक से उनके बहुत चर्चित तलाक के बाद, हार्दिक का नाम अब एक्ट्रेस, मॉडल और फिटनेस कंटेंट क्रिएटर माहिका शर्मा के साथ जोड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले, दोनों ने कुछ कोज़ी तस्वीरें शेयर की थीं, और अब इंटरनेट पर एक नया सवाल गूंज रहा है:

क्या हार्दिक और माहिका ने चुपके से सगाई कर ली है?

माहिका शर्मा की तस्वीरों से अफवाहें उड़ीं

माहिका शर्मा ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ नई तस्वीरें पोस्ट कीं — और उनमें हार्दिक पांड्या भी दिखे। लेकिन जिस चीज़ ने सबका ध्यान खींचा, वह सिर्फ़ उनका साथ में दिखना नहीं था, बल्कि माहिका की रिंग फिंगर थी। एक चमकती हुई अंगूठी साफ़ दिख रही थी, जिससे तुरंत सीक्रेट सगाई के कयास लगने लगे। फैंस पूछने लगे: “क्या क्रिकेटर और मॉडल ने प्राइवेट तौर पर सगाई कर ली है?”

इंटरनेट पर सगाई की बातें

सोशल मीडिया यूज़र्स ज़ोर-शोर से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि दोनों चुपके से सगाई कर सकते हैं। कई लोगों का मानना ​​है कि कपल ने यह बड़ा कदम चुपचाप उठाया होगा।

हालांकि, अभी तक न तो हार्दिक और न ही माहिका ने इन अफवाहों पर कोई जवाब दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों को हाल ही में एक एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया था, जिससे गॉसिप और बढ़ गई।

पहले की कोज़ी तस्वीरों से डेटिंग की अफवाहें उड़ी थीं

अंगूठी दिखने की चर्चा से कुछ घंटे पहले, हार्दिक और माहिका दोनों ने इंस्टाग्राम पर कोज़ी तस्वीरें शेयर की थीं। इन पोस्ट्स से उनकी डेटिंग की अफवाहें ऑनलाइन तेज़ हो गईं। अब, अंगूठी के फ्रेम में होने से, बातें एक बार फिर तेज़ हो गई हैं। यह पहली बार नहीं है जब हार्दिक का नाम किसी के साथ जोड़ा गया है। इससे पहले, उनके जैस्मिन वालिया को डेट करने की भी अफवाह थी।

रिलेशनशिप अभी कन्फर्म नहीं

तलाक के बाद, हार्दिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं। दूसरी तरफ, माहिका सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और अक्सर हार्दिक के साथ पोस्ट शेयर करती हैं, जिससे चल रही अटकलों को और हवा मिलती है। फिलहाल, फैंस यह देखने का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या यह जोड़ी कभी अपने रिश्ते को कन्फर्म करेगी।

क्या हार्दिक और माहिका इसे ऑफिशियल करेंगे?

यह तो वक्त ही बताएगा — क्योंकि फिलहाल, दोनों में से किसी ने भी कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है।