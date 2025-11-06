Mahieka Sharma and Hardik Pandya Romance: कार धोते-धोते रोमांस पर उतरे हार्दिक पांड्या! नई गर्लफ्रेंड संग Kiss Video ने मचाया बवाल

Mahieka Sharma and Hardik Pandya Romance: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं—इस बार अपने खेल को लेकर नहीं, बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर। पहले उनका नाम जैस्मीन वालिया के साथ जुड़ा था।

लेकिन अब लगता है कि क्रिकेटर आगे बढ़ गए हैं और कथित तौर पर मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। दोनों को कई बार साथ देखा गया है और हार्दिक अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।

हार्दिक और माहिका की बढ़ती नज़दीकियाँ

View this post on Instagram A post shared by Panddurang Sakharam Chougule (@jr.hardikpandyaa93)

रोमांटिक छुट्टियों से लेकर आरामदायक डिनर डेट तक, हार्दिक और माहिका इन दिनों एक-दूसरे से अविभाज्य लगते हैं। हाल ही में, माहिका ने हार्दिक का जन्मदिन भी बेहद खास अंदाज़ में मनाया। उनकी लगातार सार्वजनिक उपस्थिति और वायरल वीडियो ने प्रशंसकों को यह यकीन दिला दिया है कि दोनों के बीच एक मज़बूत रिश्ता है।

वायरल कार वॉश वीडियो

इंटरनेट पर छा रहे एक वीडियो में, हार्दिक पांड्या अपनी कार साफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी माहिका उनके साथ आ जाती हैं। ट्विस्ट? वह अचानक झुककर उन्हें किस करती हैं, जिससे हार्दिक हैरान तो होते हैं,

लेकिन खुश भी। इसके बाद दोनों साथ में कार धोते हैं—हार्दिक शैम्पू लगाते हैं जबकि माहिका मस्ती से पानी छिड़कती हैं। इस प्यारे और रोमांटिक वीडियो ने ऑनलाइन तहलका मचा दिया है। फैन्स ने कमेंट सेक्शन में इस तरह की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी है:

“तो भाई, शादी कब है?” “क्या ये दोनों कुछ ज़्यादा ही घुल-मिल नहीं रहे हैं?” “लगता है ये नताशा और जैस्मीन के लिए है!” वजह जो भी हो, एक बात तो साफ़ है—हार्दिक और माहिका की केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई है।