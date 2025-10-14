Mahieka Sharma- Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या के बाद माहिका शर्मा का बड़ा हिंट! कोजी फोटो ने उड़ाए फैंस के होश

Mahieka Sharma-Hardik Pandya: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और अभिनेत्री-मॉडल माहिका शर्मा को लेकर अफवाहें और तेज़ हो गई हैं। अपने कथित रिश्ते को लेकर सुर्खियाँ बटोर रहे ये दोनों, माहिका द्वारा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हार्दिक के साथ एक प्यारी सी तस्वीर शेयर करने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं – और प्रशंसक खुद को रोक नहीं पा रहे हैं।

हार्दिक के साथ माहिका की एक प्यारी सी इंस्टा स्टोरी

माहिका शर्मा ने हाल ही में अपने कथित बॉयफ्रेंड हार्दिक पांड्या की एक स्टोरी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। तस्वीर में दोनों हाथ पकड़े हुए, गर्मजोशी और केमिस्ट्री दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। यह अंतरंग तस्वीर तुरंत वायरल हो गई, जिससे यह अटकलें तेज़ हो गईं कि दोनों वाकई एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालाँकि न तो हार्दिक और न ही माहिका ने सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि की है, लेकिन उनके लगातार पोस्ट और सूक्ष्म संकेतों ने प्रशंसकों को लगातार चर्चा में रखा है।

वायरल एयरपोर्ट वीडियो और जन्मदिन की पोस्ट

यह पहली बार नहीं है जब इस चर्चित जोड़ी ने सुर्खियाँ बटोरी हैं। इससे पहले, माहिका के जन्मदिन पर, हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर उनके साथ कई प्यारी तस्वीरें शेयर की थीं। सिर्फ़ यही पोस्ट इंटरनेट पर तहलका मचाने के लिए काफ़ी थी, और प्रशंसकों को यकीन हो गया था कि उनके बीच कुछ ख़ास चल रहा है। इससे पहले, हार्दिक का एयरपोर्ट पर माहिका का इंतज़ार करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिससे उनके डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिली थी।

हार्दिक का पिछला रिश्ता

हार्दिक पांड्या, जो हाल ही में नताशा स्टेनकोविक से अलग हुए हैं, अलग होने के बाद से ही अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर चर्चा में हैं। तलाक के बाद, उनका नाम कुछ समय के लिए जैस्मीन वालिया के साथ जुड़ा, हालाँकि दोनों में से किसी ने भी इस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। अब, माहिका शर्मा के आने के बाद, प्रशंसकों का मानना ​​है कि हार्दिक को फिर से प्यार मिल गया है।

क्या हार्दिक और माहिका नए पावर कपल हैं?

दोनों सोशल मीडिया के ज़रिए लगातार संकेत देते रहते हैं, जिससे प्रशंसक और फ़ॉलोअर्स कयास लगाते रहते हैं। शेयर की गई तस्वीरों से लेकर सार्वजनिक रूप से नज़र आने तक, उनकी केमिस्ट्री को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है।