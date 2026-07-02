Mahhi Vij: दुबई में बेटी संग वेकेशन मना रहीं माही विज

देखें मां-बेटी की मस्तीभरी फोटोज

Mahhi Vij, (आज समाज), मुंबई: माही विज ने अपने इंस्टाग्राम पर बेटी संग मस्ती करते हुए कई फोटोज पोस्ट की है, जिन्हें फैंस भी खूब प्यार दे रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, अपनी पसंदीदा ट्रेवल पार्टनर के साथ दुबई घूम रही हैं। जिंदगी इसके साथ सबसे अच्छी लगती है सच में। इस तस्वीर में वो बेटी संग स्नो वर्ल्ड में मस्ती करती नजर आ रही हैं।

स्नो वर्ल्ड के अलावा माही अपनी बेटी तारा संग वॉटर पार्क में भी एंजॉय करने पहुंची। जहां दोनों ने पानी में खूब मस्ती की। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे मां बेटी पानी में कुदती नजर आ रही हैं।

इस दौरान माही और उनकी बेटी तारा मोनेकनी पहने नजर आ रही हैं। पानी में लेटी हुई तारा काफी एक्साइटेड लग रही हैं। वहीं माही भी बेटी का पूरा साथ दे रही हैं।

बता दें कि, तलाक के बाद माही ही अपने बेटी तारा का ख्याल रख रही हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो माही विज इस वक्त सीरियल सेहर होने को है में नजर आ रही हैं।

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