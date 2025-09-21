Mahendragrh News : इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के योग विभाग के विद्यार्थियों ने किया प्राकृतिक चिकित्सालय का शैक्षणिक भ्रमण

Mahendragrh News (आज समाज)महेंद्रगढ़। स्थानीय स्वामी ब्रह्मानंद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा ट्रस्ट, बुचोली रोड़ महेंद्रगढ़ में आज इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के योग विभाग के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण किया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों ने प्राकृतिक चिकित्सा एवं अन्य औषधि रहित चिकित्सा पद्धतियों को प्रायोगिक तौर पर जाना।

प्राकृतिक चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा प्रभारी डॉ. भंवर सिंह कसाना ने बताया कि आज उनके संस्थान में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी से योग विभाग के समस्त शिक्षकों के साथ 50 से अधिक विद्यार्थियों ने प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न विधियां जैसे मिट्टी चिकित्सा, कटी स्नान, भाप स्नान, धूप स्नान, शिरोधारा, मसाज, सर्वांग मड स्नान, योगिक क्रियाओं में एनिमा, बस्ती, जलनेति, सूत्र नेति, कुंजर क्रिया आदि के साथ एक्यूप्रेशर, न्यरोथेरेपी, काइरो थेरेपी, फिजियोथैरेपी, आहार व योग चिकित्सा पद्धतियो का भी प्रायोगिक लाभ उठाया।

योग विभाग के आचार्य प्रवीण ने बताया कि नेचुरोपैथी योग का एक प्रमुख विषय है जिसमें विद्यार्थियों को थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल की जानकारी भी दी जाती है प्रैक्टिकल की विधियों को जानने के उद्देश्य के लिए ही इस भ्रमण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉ. जयपाल सिंह ने बताया कि प्रातः विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने विद्यार्थियों को हरी झंडी दिखाकर और अपना आशीर्वाद देकर रवाना किया।

डॉ. मनदीप ने बताया कि इस भ्रमण से विद्यार्थियों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा और भविष्य में इस तरह की चिकित्सा पद्धतियों का वह अपने विद्यार्थियों के साथ लाभ जरूर उठाते रहेंगे। योगाचार्य डॉ. धर्मवीर यादव ने बताया कि पिछले लगभग 7 वर्षों से इस चिकित्सालय में विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण होता रहा है जो योग के साथ-साथ अन्य औषधि रहित चिकित्सा पद्धतियों की प्रायोगिक जानकारी लेते रहते हैं और स्वास्थ्य संबंधित लाभ उठाते रहते हैं।

योग शिक्षक अमिति ने बताया कि विद्यार्थी इस शिक्षा को सीख कर अपने आप को स्वस्थ ही नहीं कर सकते बल्कि अपने परिवार के लोगों को घर पर ही स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं क्योंकि यह पद्धति बहुत ही सरल और सस्ती है।

चिकित्सालय के प्रभारी डॉ. भंवर सिंह ने बताया कि हमारे यहां पर प्रत्येक वर्ष विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण ही नहीं करते अपितु यहां पर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी वर्ष भर विद्यार्थी आते रहते हैं जिसमें इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय और इससे संबंधित कॉलेज रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल और अन्य विश्वविद्यालय गुरुग्राम, विश्वविद्यालय चौधरी बंसीलाल, विश्वविद्यालय गुरु जंभेश्वर हिसार, विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ के विद्यार्थी भी योग व प्राकृतिक चिकित्सा की बारीकियों को सीखने के लिए यहां पर आते रहते हैं।

संस्था के प्रधान कैप्टन राजेंद्र सिंह खेड़ा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि हम विद्यार्थियों को निस्वार्थ भाव से इस चिकित्सा पद्धति से जोड़ना चाहते हैं ताकि वह अपने साथ-साथ समाज का भी कल्याण कर सके।

इस अवसर पर डॉ. सुरेंद्र आर्य सीहमा, डॉ. सत्यदेव अटेली, डॉ. मनीष मथुरा, डॉ. नवीन, डॉ. कृष्णा कसाना, राहुल, भूपेंद्र, मंजू प्रजापत, रीना देवास ने शैक्षणिक भर में विद्यार्थियों का भरपूर सहयोग किया।

