Mahendragrh News : हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में एकदिवसीय शोध सॉफ्टवेयर कार्यशाला का हुआ आयोजन

Mahendragrh News(आज समाज) महेंद्रगढ़ : हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि), महेंद्रगढ़ के रिसर्च एंड डवलपमेंट सेल द्वारा जॉर्जियन डिजिटल के सहयोग से एकदिवसीय शोध सॉफ्टवेयर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य शोधार्थियों, शिक्षकों, एवं विद्यार्थियों को आधुनिक शोध एवं नवाचार के लिए आवश्यक उन्नत डिजिटल उपकरणों से परिचित कराना था। कार्यशाला में मुख्य अतिथि व विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेशवर कुमार ने प्रतिभागियों को शोध में उन्नत डिजिटल उपकरणों के उपयोग हेतु प्रेरित किया।

उद्देश्यों की स्पष्टता एवं दक्षता बढ़ाने में सॉफ्टवेयर के महत्व पर अपने विचार साझा किए

कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय की शोध अधिष्ठाता एवं रिसर्च एंड डवलपमेंट सेल की अधिष्ठाता प्रो. नीलम सांगवान के स्वागत भाषण के साथ हुई। प्रो. सांगवान ने विश्वविद्यालय में शोध एवं विकास से संबंधित गतिविधियों की जानकारी दी। इसी क्रम में भौतिकी एवं खगोल भौतिकी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. सुनीता श्रीवास्तव ने शोध उद्देश्यों की स्पष्टता एवं दक्षता बढ़ाने में सॉफ्टवेयर के महत्व पर अपने विचार साझा किए। आयोजन में जैवप्रोद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अंतरेश कुमार ने भी विद्यार्थियों को शोध सॉफ्टवेयर के अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया।

कार्यशाला को चार तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया, जिनमें जॉर्जियन डिजिटल टीम के विशेषज्ञों ने विभिन्न शोध सॉफ्टवेयरों के बारे में मार्गदर्शन दिया। प्रथम सत्र में प्रतिभागियों को वैज्ञानिक डाटा विश्लेषण एवं ग्राफिंग हेतु ओरिजनप्रो का प्रशिक्षण दिया गया।

सिमुलेशन एवं मॉडलिंग की तकनीकों का प्रदर्शन किया गया

द्वितीय सत्र में कोमसोल मल्टीफिजिक्स के माध्यम से सिमुलेशन एवं मॉडलिंग की तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। तृतीय सत्र में एडोब क्रिएटिव क्लाउड के टूल्स के माध्यम से प्रभावी शोध संप्रेषण की जानकारी दी गई तथा चतुर्थ एवं अंतिम सत्र में एनआई लैबव्यू के माध्यम से ऑटोमेशन और डाटा अधिग्रहण की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

कार्यशाला में सवाल-जवाब सत्र का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रो. रूपेश देशमुख, प्रो. सुनीता तंवर, प्रो. पवन कुमार मौर्य, प्रो. कांति प्रकाश, डॉ. मुलका मारुति एवं डॉ. नीलम यादव उपस्थित रहे और प्रतिभागियों से संवाद किया। कार्यक्रम का संचालन शोधार्थी निशु ने किया जबकि नेहा सैनी, सोनम कुमारी, मोनिका सैनी एवं सपना यादव ने पूरे कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संयोजन किया।