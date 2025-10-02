Student Suicide: कानपुर आईआईटी में महेंद्रगढ़ के छात्र ने लगाया फंदा

बीटेक फाइनल ईयर का छात्र था धीरज

Student Suicide, (आज समाज), महेंद्रगढ़: हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले एक छात्र ने कानपुर आईआईटी के हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक कानपुर आईआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बीटेक कर रहा था। यह उसका अंतिम साल था।

सूचना पर पहुंची कल्याणपुर पुलिस ने हॉस्टल के कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर छात्र का शव फंदे से लटक रहा था। शव काफी सड़ चुका था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। उसके पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

तीनों भाई-बहनों में सबसे छोटा था धीरज

प्राप्त जानकारी अनुसार हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रहने वाले सतीश सैनी हलवाई का काम करते हैं। परिवार में पत्नी सरोज बाला, बेटा नीरज, धीरज (22) और बेटी मोनिका हैं। सतीश ने बताया कि नीरज प्राइवेट नौकरी करता है, जबकि बेटी मोनिका की शादी हो चुकी है। धीरज तीनों भाई-बहनों में सबसे छोटा था।

दो दिन से कमरा था बंद

पिता सतीश ने बताया कि धीरज आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक फाइनल ईयर का छात्र था। वह हॉस्टल नंबर-1 के 123 नंबर कमरे में रहता था। साथी छात्रों के मुताबिक, वह कुछ दिनों से गुमसुम सा रहता था।

2 दिन से कमरा बंद था। कमरे से बदबू आई, तो इस बारे में आईआईटी प्रशासन को सूचना दी गई। आईआईटी पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों ने गेट तोड़कर देखा, तो उसका शव फंदे पर लटका था। पुलिस ने ही पिता को घटना की जानकारी दी।

बहन से कहा था, दिसंबर में घर आउंगा, मार्च में मिल जाएगी नौकरी

पिता ने बताया कि धीरज की 5 दिन पहले बेटी मोनिका से फोन पर धीरज की बात हुई थी। तब उसने दिसंबर में घर आने को कहा था।

साथ ही बताया था कि मार्च में प्लेसमेंट में उसे जॉब मिल जाएगी। 3 महीने पहले रक्षाबंधन में बेटा 10 दिनों के लिए घर आया था। उसे देख कर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कदम उठा लेगा।

शिकायत मिलने पर करवाई जाएगी जांच

एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि एक स्टूडेंट का शव मिला है। घरवालों के आने पर मौत का कारण साफ होगा। अगर कोई शिकायत मिलेगी, तो जांच कराई जाएगी।

कल्याणपुर थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि धीरज को 28 सितंबर के बाद से किसी ने नहीं देखा था। कारण पूछने पर अन्य छात्रों से पता चला कि इन दिनों छुट्टियां थीं। इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभी अपने-अपने कमरे में पढ़ाई करते रहते थे।

