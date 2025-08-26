 Campaign for de-addiction: Awareness : नशा मुक्ति के लिए महेंद्रगढ़ पुलिस का अभियान: खेलों के माध्यम से खेल मैदान में युवाओं को दी जा रही जागरूकता की खुराक

Campaign for de-addiction: Awareness (आज समाज नेटवर्क) सतनाली। पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ के निर्देश पर महेंद्रगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत, पुलिस खेलों के जरिए युवाओं को नशे के प्रति जागरूक कर रही है। इसी पहल के तहत, सतनाली थाना क्षेत्र में एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

​इस प्रतियोगिता में सतनाली और सुरहेती गांवों के युवाओं ने हिस्सा लिया। इसका मकसद खेलों के माध्यम से नशा-मुक्त जीवन का संदेश देना था। थाना सतनाली के प्रबंधक, निरीक्षक धर्म सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा एक धीमा जहर है, जो युवा पीढ़ी को धीरे-धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उन्होंने जोर दिया कि महेंद्रगढ़ पुलिस युवाओं को नशा छोड़ने और खेल जैसे सकारात्मक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही है।

तीन मैचों की रोमांचक श्रृंखला में सुरहेती की टीम विजयी रही। थाना प्रभारी ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मनुदेव, शक्तिवेश, मंदीप, विजयपाल, अनिल आदि सहित अन्य कई ग्रामीण ओर भी उपस्थित थे।

पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम लगातार जिले के विभिन्न गांवों में आयोजित किए जा रहे हैं। निरीक्षक धर्म सिंह ने युवाओं से खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया, क्योंकि यह उन्हें नशे की लत से दूर रखता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को बचाने के लिए माता-पिता और समाज के हर व्यक्ति को जागरूक रहना होगा।

यह भी पढ़े:- Albendazole tablets given to 7 lakh children : जिले मं लगभग 7 लाख बच्चों को खिलाई एल्बेंडाजोल की गोली

यह भी पढ़े:- A Training camp for agricultural officers : कपास की फसल में गुलाबी सुंडी व सफेद मक्खी के नियंत्रण पर कृषि अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन