Mahendragarh News : हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में आहार प्रबंधन‘ पर वेबिनार आयोजित

Mahendragarh News((आज समाज) महेंद्रगढ़: हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि), महेंद्रगढ़ के पोषण जीवविज्ञान विभाग द्वारा ‘जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में आहार प्रबंधन‘ विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। हाइब्रिड मोड में आयोजित यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आह्वान पर पोषण माह के अंतर्गत स्वस्थ जीवन के लिए सही आहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया।

विभाग ने इस आयोजन के सफल संचालन हेतु विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. टंकेशवर कुमार, समकुलपति प्रो. पवन कुमार शर्मा, कुलसचिव प्रो. सुनील कुमार, शोध अधिष्ठाता प्रो. नीलम सांगवान, एसआईएएस के डीन प्रो. दिनेश गुप्ता, शैक्षणिक अधिष्ठाता प्रो. पवन कुमार मौर्य तथा विभागाध्यक्ष डॉ. उमेश कुमार का मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

संतुलित आहार, सतत जीवनशैली विकल्पों पर विशेष बल दिया गया

कार्यक्रम का मुख्य व्याख्यान एमजीएमसीएच, जयपुर की प्रो. विनीता बंसल द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा एवं हृदय रोग जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम एवं प्रबंधन में पोषण की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। उनके व्याख्यान में संतुलित आहार, सतत जीवनशैली विकल्पों तथा साक्ष्य-आधारित आहार हस्तक्षेपों की महत्ता पर विशेष बल दिया गया, जिससे असंक्रामक रोगों के बोझ को कम किया जा सके।

विभाग ने कार्यक्रम की सुव्यवस्थित योजना एवं सफल क्रियान्वयन के लिए संयोजक डॉ. विद्युल्लथा पेड्डिरेड्डी एवं डॉ. सविता बुधवार के प्रयासों की सराहना की। आयोजन में विभाग के संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थी संयोजकों सुश्री प्रीति कुमारी, सुश्री अंजली, श्री प्रिंस कुमार सोनू, सुश्री दीक्षा शर्मा, सुश्री अनीता एवं सुश्री चिन्मयी कम्भम्पाटी ने सक्रिय भागीदारी की। वेबिनार में पोषण जीवविज्ञान विभाग के विद्यार्थियों सहित अन्य प्रतिभागियों को जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम एवं प्रबंधन में आहार की भूमिका पर उपयोगी ज्ञान प्राप्त हुआ।

