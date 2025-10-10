Mahendragarh News : स्वच्छता अभियान के तहत गांव नांगलमाला में खिलाडिय़ों ने की साफ सफाई

स्वच्छता के लिए दीपावली पर्व पर भी चलेगा अभियान

Mahendragarh News(आज समाज) सतनाली। खंड के गांव नांगल माला में माता चौगानन चौक पर व गांव की गलियों में बाबा भैया कबड्डी अकादमी व कोच अमित कुमार द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान चौक व साथ लगती गलियों में अकादमी के बच्चों द्वारा सफाई की गई व कूड़ा करकट एकत्रित कर ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा गांव से बाहर गिराया गया। कोच अमित कुमार ने बताया कि 11 अक्टूबर को गांव में चौगानन माता का रात्रि जागरण है तथा 12 अक्टूबर को भंडारे का आयोजन किया गया है।

सामाजिक कार्यों में भी अकादमी का सहयोग सराहनीय

ऐसे में रात्रि जागरण व भंडारे में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सफाई अभियान चलाया गया है। समाजसेवी ओम शिव कौशिक ने बताया कि बाबा भैया की खेल अकादमी समय-समय पर पूरे गांव में सफाई अभियान चलती है वह पौध रोपण का कार्य भी करती है। विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी अकादमी का सहयोग सराहनीय रहता है। उन्होंने कहा कि अकादमी द्वारा चलाया गया सफाई अभियान सराहनीय है तथा ग्रामीणों को भी साफ सफाई व स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

कोच अमित कुमार ने बताया कि समय-समय पर प्रत्येक क्षेत्र में अकादमी के सभी खिलाड़ी बढ़-चढक़र भाग लेते हैं। दीपावली पर्व से पहले एक बार फिर से व्यापक स्वच्छता अभियान चलाकर गांव की सफाई व्यवस्था करवाई जाएगी। इस दौरान पूर्व सरपंच अजय कुमार, सुरेश खुडानियां, सुरेश पंच, रमेश कुमार, राजकुमार, पवन, रामफल पंच सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।

