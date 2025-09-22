Mahendragarh News : संस्कारों को जीवित रखने के लिए रामलीला का मंचन बेहद आवश्यक : हरीश भारद्वाज

हनुमान रामलीला कमेटी द्वारा दिग्विजय की बेहतरीन लीला का मंचन

Mahendragarh News (आज समाज) महेंद्रगढ़। युवा पीढ़ी में संस्कारों को जीवित रखने में रामलीलाओ का मंचन अहम भूमिका अदा करता है। शिक्षा के साथ साथ भगवान राम की मानवीय लीलाओं से प्रेरणा लेना सही मायने में संस्कारों के साथ सभ्य समाज की स्थापना का सबसे सुलभ मार्ग है। नगर की चर्चित श्री हनुमान रामलीला के मंचन की द्वितीय रजनी पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए यह संदेश बी आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सेहलंग के चेयरमैन हरीश भारद्वाज ने दिया इस मौके पर उन्होंने रामलीला कमेटी को मंचनार्थ 15000 की आर्थिक सहायता अपनी पुण्य कमाई से प्रदान की।

चौदह वर्षों के बाद मोहल्ला सैनीपुरा स्थित ग्राउंड में भगवान राम की लीला का मंचन बड़े उत्साह और जोश के साथ किया जा रहा है। रविवार रात को दिग्विजय की बेहतरीन लीला का प्रदर्शन किया गया। कमेटी के प्रधान कमल सैनी और निर्देशक दिनेश मेहता ने संयुक्त रूप से बताया कि युवा कलाकारों की टीम आधुनिक रूप सज्जा, मंच सज्जा, संवाद अदायगी व संगीत की स्वर लहरियों के साथ रामलीला के मंचन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे है।

मुख्य आकर्षण रावण वेदमती संवाद भी अपनी अमिट छाप छोड़ कर गया

दिग्विजय की लीला में मेघनाद व इंद्र के संवाद को खूब सराहा गया वहीं रावण नंदी के संवाद पर सैकड़ों की उपस्थिति में करतल ध्वनि के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाया गया। रामलीला का मुख्य आकर्षण रावण वेदमती संवाद भी अपनी अमिट छाप छोड़ कर गया। रावण के अभिनय में राजेश सैनी, इंद्र के अभिनय में शिवा सैनी, मेघनाद के अभिनय में शेर सिंह मोयल का अभिनय प्रशंसनीय रहा। रावण नंदी के संवाद में नंदी के अभिनय में प्रथम भारद्वाज ने जमकर तालियां बटोरी।

वहीं रावण वेदमती के संवाद में वेदमती का अभिनय कर रहे संदीप तायल ने अपने अभिनय व गायन से लीला मंचन को ऊंचाइयां प्रदान की। चर्चित हास्य कलाकार विकास तिवाड़ी के हास्य संवादों की फूलझडियों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। मारीच के अभिनय में संजय बाछोदिया ने भी अपनी कला का लोहा मनवाया।

हनुमान रामलीला कमेटी के कलाकार पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे

हनुमान रामलीला का सफल मंच संचालन रमेश शर्मा जाटवास वाले ने किए। हजारों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हनुमान रामलीला कमेटी के कलाकार पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे है। इस अवसर पर हनुमान रामलीला कमेटी के संरक्षक जितेंद्र चौधरी, होशियार सैनी, भूप सिंह सोनी, जय सिंह सैनी, मोनू सेन, चंद्र मोहन, पुनीत भारद्वाज, जितेंद्र प्रजापत, भवनेश, दीपेंद्र प्रजापत, योगेश, राहुल, भावेश तिवाड़ी, तनिश बाछोदिया मुख्य रूप से उपस्थित थे।

यह भी पढ़े : Mahendragarh News : सेवा पर्व के छठे दिन संस्थान में कार्यशाला व मैदान की साफ-सफाई