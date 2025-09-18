Mahendragarh News : पंजाबी धर्मशाला में श्रीराम कथा का शुभारंभ 22 सितंबर से

Mahendragarh News (आज समाज)महेंद्रगढ़। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम श्रद्धेय श्री हरिदास जी महाराज ऋषिकेश वाले की अमृतवाणी में सात दिवसीय श्रीराम कथा का शुभारंभ दिनांक 22 सितंबर को पंजाबी धर्मशाला मौहल्ला जवाहरनगर में किया जाएगा।

श्रीराम कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच सुनाई जाएगी

उपरोक्त जानकारी देते हुए धार्मिक प्रवक्ता अमरसिंह सोनी एवं पंजाबी सभा के प्रधान सुरेश अरोड़ा ने बताया कि इस सात दिवस श्रीराम कथा का शुभारंभ दिनांक 22 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा इसमें प्रातः कालीन कार्यक्रम के दौरान प्रार्थना सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, भजन संकीर्तन दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक व श्रीराम कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच सुनाई जाएगी तथा सायंकालीन कार्यक्रम में भजन संकीर्तन सायं 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक तथा महाराज जी के प्रवचन रात्रि 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक होंगे।

कथा प्रवक्ता परम श्रद्धेय श्री हरिदास जी महाराज ने बताया कि सभी कार्यक्रम निर्धारित समय पर प्रारंभ हो जाएंगे। भेंट पूजा में रुपया पैसा, फल, वस्त्र, माला, दुपट्टा आदि भेंट करने व फोटो खींचने की सख्त मनाही रहेगी। उन्होंने बताया कि आप अपना प्रेम भरा हृदय लेकर सत्संग में आएं और शिक्षाप्रद बातों पर अमल करें तथा गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छपाई गई पुस्तकों का लाभ उठाएं ।

 