Mahendragarh News : पुलिस का नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान लगातार जारी, ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक

Mahendragarh News (आज समाज)महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस युवाओं को नशे से दूर रखने तथा खेलों से जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ के निर्देश पर पुलिस द्वारा गांवों में युवाओं को नशे से दूर रहने तथा खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

नशा ना करने की शपथ दिलवाई

पुलिस टीम द्वारा ग्रामीणों को नशा न करने बारे जागरूक किया जा रहा है और नशा ना करने की शपथ भी दिलवाई जा रही है। इसके साथ-साथ यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के नशे का आदी है और नशा छोड़ना चाहता है तो उसकी काउंसलिंग कराई जाएगी और ऐसे व्यक्ति की पुलिस प्रशासन द्वारा हर सम्भव मदद की जाएगी।

इसी कड़ी में निरीक्षक धर्म सिंह और उनकी टीम ने कनीना के गांव ककराला और खरकड़ा बास में ग्रामीणों, युवाओं को नशे से दूर रहने तथा खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे नशे से दूर रहें तथा खेलों में अपनी ऊर्जा लगाकर देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि अपने घर, परिवार व क्षेत्र के लोगों को ड्रग एवं हिंसा से बचाने के लिए अपने व आस-पड़ोस के युवाओं को भी प्रेरित करें। पुलिस टीम द्वारा नशा न करने बारे जागरूक किया तथा नशा ना करने की शपथ भी दिलवाई गई।

