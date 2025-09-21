Mahendragarh News : नारद मोह की लीला से हुई श्री आदर्श रामलीला कमेटी में 13 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत

Mahendragarh News (आज समाज) महेंद्रगढ़। श्री आदर्श रामलीला कमेटी के सिद्धपीठ रंगमंच पर सर्वेसर्वा स्व: श्री रामसिंह (गुरु जी) के सान्निध्य में गणेश वंदना से नारद मोह की लीला से मंचन की शुरुआत हुई। जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि राव दान सिंह पूर्व सीपीएस हरियाणा सरकार ने फीता काट व मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर लीला के मंचन की शुरुआत की।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेन्द्र बैरावास पूर्व चेयरमैन ब्लाक समिति ने की। अति विशिष्ट अतिथि अरूण राव, चैयरमैन कृष्ण यादव, अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश व अन्य अतिथि गण, प्रवक्ता राजेश गुप्ता, जितेंद्र चोटीवाला, प्रवीण यादव फूड इंस्पेक्टर, बबलू लैब वाला, जयप्रकाश शर्मा, डा. हनुमान सैन, पी ए रविंदर यादव, परमानंद गर्ग, भूपेंद्र गुप्ता, रमेश सैनी मिस्त्री, नितिन खोरीवाल, मास्टर बिजेंद्र, डीएसपी अशोक कुमार कोथल, मनीष पंसारी, वेद प्रकाश उर्फ बॉबी हलवाई आदि रहे।
राव दान सिंह ने 51,000 रू व सुरेंद्र बैरावास ने 11,000 रू रामलीला कमेटी को किए भेंट
राव दान सिंह ने रामलीला के आयोजकों को रामलीला मंचन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम सब को श्री राम माता सीता, लक्ष्मण, भरत के आदर्शों पर चलना चाहिए । जिस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन कर श्री राम राजपाट त्याग कर वनों को चले गए। रामलीला से हमें सीखना चाहिए कि भाई भाई के प्रति प्रेम और श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में ढालना चाहिए।
मंचन के दौरान प्रथम दृश्य में शिव पार्वती संवाद, महर्षि नारद का हिमालय की तलहटी में विचरण व तपस्या करना, इन्द्र दरबार, इन्द्र – कामदेव संवाद आदि दृश्यों को दृशाया गया जिसमें सभी कलाकारों ने अपनी प्रतिभा व संवाद शैली से मंचन में जान डाल दी। शिव का किरदार पंकज सैनी, पार्वती केशव सैनी, नारद सुरेश गौस्वामी, इन्द्र कुलदीप सैनी, कामदेव नवीन कुमार, विष्णु बाल कलाकार मानव, शिव गण भगवान सिंह व राहुल यादव, योगमाया बाल कलाकार नक्ष, शीलनिधि मुकेश सैनी ने निभाया।
रामलीला का संचालन सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति से जोड़ना व बढ़ावा देना
आगे कमेटी के प्रधान ने कहा कि रामलीला का संचालन केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज व युवा पीढ़ी में त्याग, समर्पण, भाई -भाई के प्रति प्रेम व सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति से जोड़ना व बढ़ावा देना है। लीला देर रात तक चली जिसमें काफी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी रही। इस अवसर पर कमेटी के प्रधान सुरेन्द्र बंटी, महासचिव मनोहर लाल यादव, लक्ष्मीनारायण सैनी, गोविंद सैनी, हरिशंकर कौशिक, डायरेक्टर शुभम् तिवारी, कलाकार प्रधान राहुल यादव, सतीश सोनी, मोहित, मोई गुर्जर, रोहित, ललीत यादव, जोगेन्द्र सेठ, सोनू बंसल व अन्य पदाधिकारी व कलाकार मौजूद रहे।
