Mahendragarh News : सांसद खेल महोत्सव की तैयारियों को लेकर एसडीएम डॉ. जितेन्द्र सिंह ने ली बैठक

सांसद खेल महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते एसडीएम डॉ. जितेंद्र सिंह।
  • एक नवंबर को खेल परिसर आदर्श ग्राम दौंगड़ा अहीर में होंगी प्रतियोगिताएं

Mahendragarh News(आज समाज) : आगामी सांसद खेल महोत्सव “फिट युवा, विकसित भारत” की तैयारियों को लेकर उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) डॉ. जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में गतदिवस खेल परिसर, आदर्श ग्राम दौंगड़ा अहीर में एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में 1 नवम्बर को होने वाले सांसद खेल महोत्सव के सफल आयोजन के लिए विभागवार तैयारियों की समीक्षा की गई। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे खेल मैदान की तैयारी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं, पेयजल, चिकित्सा व सुरक्षा इंतजाम आदि समय पर पूरे किए जाएं।

उन्होंने बताया कि आयोजन से पहले दौंगड़ा अहीर खेल स्टेडियम में एक संयुक्त समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी विभागों द्वारा की गई तैयारियों की अंतिम समीक्षा की जाएगी।

महोत्सव में होंगी विविध खेल प्रतियोगिताएं

सांसद खेल महोत्सव का आयोजन खेल स्टेडियम, दौंगड़ा अहीर में किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में कुश्ती (पुरुष/महिला), वॉलीबॉल (पुरुष/महिला), रस्सा-कस्सी, लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी (हरियाणा शैली एवं राष्ट्रीय शैली), मुक्केबाजी, एथलेटिक्स (100 मीटर और 1500 मीटर दौड़) तथा तैराकी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

इस अवसर पर एसएमओ डॉ. रेनू वर्मा, बीडीपीओ सिहमा सचिन, कनीना खंड शिक्षा अधिकारी दिलबाग सिंह, अटेली खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार, डीएसओ नरेंद्र कुंडू, पंचायत समिति चेयरमैन जयप्रकाश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

