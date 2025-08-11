Mahendragarh News : डालनवास में स्कूली विद्यार्थियों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा

देशभक्ति के भाव से सराबोर नजर आया पूरा गांव

Mahendragarh News (आज समाज) सतनाली। खंड के गांव डालनवास स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के स्कूली विद्यार्थियों द्वारा सोमवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को सरपंच सुनीता देवी व पूर्व सरपंच ओमवीर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीतों के साथ पूरे गांव में यात्रा निकाली ।

स्कूली विद्यार्थियों ने जोरदार देशभक्ति के नारों तथा भारत माता की जयकारों से आकाश गुंजायमान कर दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा गांव देश भक्ति के रंग में रंगा नजर आया तथा यात्रा ने ग्रामीणों में देशभक्ति के प्रति जज्बा पैदा किया। तिरंगा यात्रा का ग्रामीणों द्वारा जगह-जगह पर स्वागत किया गया।

देशभक्त की भावना

विद्यालय प्राचार्य रमन शास्त्री ने बताया कि इस प्रकार के देशभक्ति के कार्यक्रम व छात्राओं से बच्चों में देश के प्रति देशभक्ति की भावना व ग्राम वासियों में भी देशभक्त की भावना पैदा होती है। तिरंगा यात्रा में अनिल कुमार, सुखबीर सिंह, राकेश कुमार, राजीव कुमार, जितेंद्र सिंह, सुनीता, पूनम यादव, पिंकी रानी, पूनम फोगाट, व संगीता आदि सभी स्टाफ सदस्यों ने भी भाग लिया व यात्रा मे विद्यार्थियों के साथ साथ-साथ रहे।

