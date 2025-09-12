Mahendragarh News : वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की भारतीय टीम में सुरेहती जाखल के संदीप पूनिया का चयन

13 सितंबर से 21 सितंबर तक जापान के टोक्यो शहर में होगा आयोजन

Mahendragarh News(सतनाली): खंड के गांव सुरेहती जाखल निवासी एथलीट, भारतीय सेना की 16वीं बटालियन, जाट रेजिमेंट के सूबेदार संदीप पूनिया का चयन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम में हुआ है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 13 सितंबर से 21 सितंबर तक जापान के टोक्यो शहर में हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में संदीप पूनिया 35 किमी रेस वॉक प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

संदीप पूनिया के भारतीय एथलीट टीम में चयन पर क्षेत्र व गांव में खुशी का माहौल है तथा गणमान्य लोगों व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से संदीप को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि संदीप इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर देश के साथ-साथ गांव व सतनाली क्षेत्र को भी गौरवान्वित करेगा। इससे पहले भी संदीप अनेक अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खुद को साबित कर चुके है।

प्रदेश व देश का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर रोशन किया

संदीप ने गत 9 जून को इंसब्रुक में आयोजित ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप में 35 किमी रेस वॉक स्पर्धा में रजत पदक हासिल कर सतनाली क्षेत्र, जिले, प्रदेश व देश का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर रोशन किया था। ध्यान रहे कि इससे पहले भी संदीप पूनिया अनेक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश को गौरवान्वित कर चुके है तथा 2016 व 2020 के ओलंपिक में भी भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर चुके है। वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भी संदीप ने कांस्य पदक हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया था। संदीप कुमार पुनिया आर्मी की जाट रेजिमेंट में सूबेदार की रैंक पर तैनात हैं। नवंबर में ये सूबेदार मेजर की पदोन्नति पा लेंगे।

आर्थिक तंगी के बावजूद अपना लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत की

एथलेटिक्स संदीप कुमार महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली खंड के गांव सुरेहती जाखल की ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते है तथा उनका सफर ग्रामीण खेतों से शुरू हुआ जहां उन्होंने परिवार की आर्थिक तंगी के बावजूद अपना लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत की तथा उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष अपने परिवार की सहायता करने और स्थानीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लेने में बिताए।

उनके जीवन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ तब लिया जब वे सेना में भर्ती हुए, जहां उन्हें जाट रेजिमेंट सेंटर में रेस वॉकिंग से परिचित कराया गया। सेना में मिले प्रशिक्षण के बाद संदीप ने पीछे मुडक़र नहीं देखा तथा अनेक राष्ट्रीय व अंर्तराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपना परचम लहराया तथा ओलंपिक तक का सफर तय किया।

यह भी पढ़े : Clean Drinking Water : विभाग की टीम ने हर घर दी दस्तक