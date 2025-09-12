Mahendragarh News : आरपीएस स्कूल महेंद्रगढ़ ने सीबीएसई नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल

राष्ट्रीय स्तर पर आरपीएस महेंद्रगढ़ की टीम को मिला बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड

Mahendragarh News(आज समाज) महेंद्रगढ़ : सीबीएसई द्वारा आयोजित नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महेंद्रगढ़ की फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित की गई, जहां विदेशों एवं देश से विभिन्न राज्यों व क्लस्टर की श्रेष्ठ टीम्स भाग लेने पहुंची थीं। कठिन प्रतिस्पर्धा और रोमांचक मुकाबलों के बीच आरपीएस विद्यालय महेंद्रगढ़ की टीम ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन और टीम भावना के बल पर तीसरा स्थान हासिल किया।

विद्यालय के खिलाड़ियों ने न केवल विद्यालय का मान बढ़ाया बल्कि जिले और प्रदेश का नाम भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। टीम के प्रदर्शन से यह सिद्ध हो गया कि कठिन परिश्रम, लगन और सही दिशा में प्रशिक्षण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। खिलाड़ियों के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से विद्यालय परिवार तथा क्षेत्रवासियों में हर्ष और गर्व की लहर दौड़ गई है।

उपलब्धि केवल खेल प्रतिभा का प्रतीक नहीं

विद्यालय की इस उपलब्धि पर आरपीएस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉ. पवित्रा राव, सीईओ इंजीनियर मनीष राव, डिप्टी सीईओ कुनाल राव तथा प्राचार्य डॉ. किशोर तिवारी ने विजेता टीम और उनके कोच को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस सफलता से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा तथा अन्य खिलाड़ी भी प्रेरणा लेकर भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

यह उपलब्धि न केवल खेल प्रतिभा का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आरपीएस विद्यालय महेंद्रगढ़ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में भी विद्यालय के खिलाड़ी देश-विदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय और प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे।

जिले व प्रदेश का नाम देश में किया रोशन

विद्यालय के खेल एचओडी राजकुमार यादव व कोच प्रांजल ने बताया कि सीबीएसई नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 3 से 11 सितंबर तक भोपाल में किया गया जिसमें देश भर के 20 क्लस्टर तथा 4 विदेशी टीमों ने भाग लिया।

इस प्रतियोगिता में आरपीएस महेंद्रगढ़ की टीम ने पहले मैच में त्रिवेंद्रम को हराया दूसरे मैच में दुबई को तीसरे में चंडीगढ़ को तथा चौथे मैच में महाराष्ट्र को हराकर सीबीएसई नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर विद्यालय के साथ-साथ जिले व प्रदेश का नाम देश में रोशन किया है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में आरपीएस महेंद्रगढ़ की टीम को बेस्ट डिफेंडर यानी सबसे कम गोल खाने का अवार्ड से नवाजा गया।

