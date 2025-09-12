Mahendragarh News : जोधपुर से गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन दुबारा शुरू

महेंद्रगढ़ स्टेशन पर भी होगा इस गाड़ी का ठहराव

प्रतिदिन संचालन शुरू करके सतनाली व डहीना स्टेशन पर भी ठहराव करने की मांग

Mahendragarh News(आज समाज) महेंद्रगढ़ : रेलवे की ओर से जोधपुर से गोरखपुर के लिए नई स्पेशल ट्रेन का संचालन दुबारा शुरू किया है। इस गाड़ी का महेंद्रगढ़ स्टेशन पर भी ठहराव होगा। दैनिक रेलयात्री महासंद्य के अध्यक्ष रामनिवास पाटोदा ने बताया कि 25 सिंतबर से 25 दिसंबर तक प्रत्येक वीरवार को गाड़ी संख्या 04829 जोधपुर से गोरखपुर जाएंगी। वहीं 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को गाड़ी संख्या 04830 गोरखपुर से जोधपुर के लिए चलेगी। यह गाड़ी आगामी तीन माह में 14 बार गोरखपुर जाएगी व आएगी तथा इस गाड़ी की 28 ट्रिप रखी गई है।

गाड़ी 25 सितंबर को शाम को 4:15 बजे जोधपुर से रवाना होगी

उन्होंने बताया कि यह गाड़ी 25 सितंबर को शाम को 4:15 बजे जोधपुर से रवाना होकर, 9:35 बजे रतनगढ़, 26 सितंबर को रात 12:30 बजे लौहारू, 1:07 बजे महेंद्रगढ़, 2:50 बजे रेवाडी, 4:45 बजे दिल्ली, 15.10 बजे लखनऊ से अयोध्या होकर शुक्रवार की सुबह 8.50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

वहीं शुक्रवार की रात 11: 25 बजे गोरखपुर से रवाना होकर वाया अयोध्या, लखनऊ, दिल्ली, रेवाड़ी, शाम को 3:18 बजे महेंद्रगढ़, लौहारू, सादलपुर, चुरु, रतनगढ़, सुजानगढ से होते हुए शाम को जोधपुर पहुंचेगी। अक्टूबर माह में 2, 9, 16 व 23 अक्टूबर को गोरखपुर जाएगी वहीं नवंबर माह में 6, 13, 20, 27 व दिसंबर माह में 4, 11, 18, 25 दिसंबर को गोरखपुर के लिए जाएगी। रामनिवास पाटोदा ने रेल मंत्रालय से इस ट्रेन का प्रतिदिन संचालन शुरू करके सतनाली व डहीना स्टेशन पर ठहराव करने की मांग की है।

