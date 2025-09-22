Mahendragarh News : सेवा पर्व के छठे दिन संस्थान में कार्यशाला व मैदान की साफ-सफाई

सेवा पर्व के तहत साफ सफाई करते विद्यार्थी।

Mahendragarh News (आज समाज) नारनौल। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सेवा पर्व के छठे दिन आज संस्थान में कार्यशाला व मैदान की सफाई की। इसमें स्टाफ से लेकर बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

उप प्राचार्य जीवन जिंदल ने बच्चों को सफाई के महत्व को बताते हुए कहा कि सफाई हमें बीमारियों से दूर रखती है। इस अभियान के तहत “स्वच्छ भारत” की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई को पूरे देश भर में बढ़ावा दे रहे हैं उनकी अगुवाई में सफाई अभियान आज राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है।

बच्चों को संविधान पढ़ने व उसकी समझ विकसित करने पर जोर दिया

इस अवसर पर संविधान संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अनुदेशक नीरज यादव ने संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला व बच्चों को संविधान पढ़ने व उसकी समझ विकसित करने पर जोर दिया। इस दौरान संस्थान में संविधान पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया गया।

इस अवसर पर वर्ग अनुदेशक सुनील कोसलिया, संस्थान में एनसीसी प्रभारी मेजर वीरेंद्र सेकवाल, कार्यालय अधीक्षक सत्यनारायण जांगड़ा, वर्ग अनुदेशक जगदीश, राजेश, गुरदयाल, अमित, मनीषा यादव, सुदर्शन, निशा, रितु, विद्युतकार अनुदेशक मनोज इत्यादि सहित आईटीआई का समस्त स्टाफ व छात्र मौजूद थे।

 