Mahendragarh News : राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन

समाज से छुआछूत और भेदभाव दूर करने के लिए जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन

शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आगे आने का संदेश

Mahendragarh News(आज समाज) महेंद्रगढ़ : जिला कल्याण अधिकारी नारनौल द्वारा राजकीय महाविद्यालय, महेंद्रगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण अंत्योदय (सेवा) विभाग, हरियाणा के दिशा-निर्देशानुसार अस्पृश्यता नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम व अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में सामाजिक संवेदनशीलता व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त छुआछूत, भेदभाव और अन्य सामाजिक बुराइयों को मिटाना था।

शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक समस्याओं के प्रति बढ़ाई जा सकती है जागरूकता

कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य प्रो. डॉ. पूर्ण प्रभा ने कहा कि छात्र समाज का अभिन्न अंग हैं और शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा, “शिक्षा के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम पूरे समाज को एकजुट कर इन बुराइयों के खिलाफ कार्य कर सकें।

महाविद्यालय ऐसे जागरूकता अभियानों के लिए एक प्लेटफार्म है जहां छात्र समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की भूमिका निभा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि हमारे युवा इन सामाजिक बुराइयों को दूर कर समाज को नई दिशा देंगे।” उन्होंने सभी प्रतिभागियों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा महाविद्यालय की टीम का धन्यवाद किया।

निबंध लेखन प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन

इस प्रतियोगिता में निबंध लेखन प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध लेखन में प्रथम स्थान कोमल, द्वितीय स्थान संतोष कुमारी तथा तृतीय स्थान महेश सोनी ने प्राप्त किया। वहीं भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राहुल, द्वितीय स्थान खुशी भारती, और तृतीय स्थान संतोष कुमारी ने प्राप्त किया। विजेताओं को क्रमशः ₹1000, ₹600 और ₹400 की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन प्रो. जितेन्द्र कुमार वशिष्ठ ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रो. डॉ. पूर्ण प्रभा ने छुआछूत को एक सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि युवाओं की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से समाज से ऐसी बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं को शपथ दिलाई कि वे समाज में समानता और भाईचारे की भावना फैलाएंगे।

कार्यक्रम में निर्णायक मंडल की भूमिका डॉ. बलजीत सिंह, जितेन्द्र कुमार वशिष्ठ तथा डॉ. अश्विनी कुमार ने निभाई। कार्यक्रम का समापन करते हुए डॉ. परमीत कुमारी ने सभी सहयोगियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद किया।

यह आयोजन समाज में समरसता, जागरूकता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राचार्य प्रो. डॉ. पूर्ण प्रभा ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे शिक्षा के साथ-साथ समाज निर्माण में भी योगदान दें और इन बुराइयों को जड़ से मिटाने का संकल्प लें।

