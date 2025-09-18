Mahendragarh News : हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों एवं पुलिस अधिकारियों के बीच संवादात्मक सत्र आयोजित

नये आपराधिक कानूनों पर हुआ संवाद

Mahendragarh News (आज समाज)महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि), महेंद्रगढ़ के विधि विभाग द्वारा बुधवार को महेंद्रगढ़ जिला पुलिस प्रशासन के सहयोग से नये आपराधिक कानूनों पर एक विशेष संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. टंकेशवर कुमार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजित यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय और जिला पुलिस प्रशासन के बीच चल रहे संस्थागत सहयोग का एक महत्वपूर्ण कदम है।

पहल विभिन्न हितधारकों को नए कानूनों पर विचार-विमर्श के लिए एक साझा मंच

विश्वविद्यालय में विधि पीठ के अधिष्ठाता और विभाग के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि यह पहल विभिन्न हितधारकों को नए कानूनों पर विचार-विमर्श के लिए एक साझा मंच प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के संवाद विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पुलिस के व्यावहारिक अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही इससे पुलिस अधिकारियों को अकादमिक दृष्टिकोण से लाभ मिलता है।

पिछले एक वर्ष से इस सहयोग के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने पुलिस थानों के शैक्षणिक भ्रमण तथा पुलिस कर्मियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें बार काउंसलि, प्रशासन और अकादमिक जगत के विशेषज्ञों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है।

डॉ. प्रदीप सिंह ने कहा कि नये तीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक ढांचे से मुक्त कर न्यायोन्मुखी बनाने का एक परिवर्तनकारी प्रयास हैं।

जनहित से जुड़े नये प्रावधानों पर प्रकाश डाला

कार्यक्रम के दौरान इंस्पेक्टर श्री जगदीश चंद, उप-निरीक्षक श्री राकेश कुमार तथा सदर महेंद्रगढ़ से उप-निरीक्षक श्री उज्जवल कुमार ने नये प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की और विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान किया। डॉ. डी.पी.एस. पूनिया ने भी जनहित से जुड़े नये प्रावधानों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सुश्री राजकला, सुश्री अनिता, डॉ. अंजू, डॉ. समीक्षा, श्री राजेश मीणा सहित विधि विभाग के अन्य संकाय सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में श्री राकेश मीणा ने विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जिला पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

