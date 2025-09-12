Mahendragarh News : बरसात के बाद बढ़ी मच्छरों की तादाद, डेंगू व मलेरिया फैलने का भय

Rohit kalra
सतनाली में सफाई व्यवस्था के अभाव में खड़ी घास।
  • ग्रामीणों ने की पंचायत से फॉगिंग करवाने की मांग

Mahendragarh News(सतनाली) : बरसात के बाद अब मौसमी बीमारियों के पांव पसारने का भय बना हुआ है। बरसात के बाद उगी घास व प्राकृतिक खरपतवार में पनपे मच्छरों के आतंक के कारण ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है, ऐसे में ग्रामीणों ने पंचायत से गांव में फागिंग करवाने की मांग पंचायत से की है। ग्रामीणों ने बताया कि हालांकि पंचायत द्वारा कुछ समय पूर्व फागिंग करवाई गई थी परंतु महज खानापूर्ति की गई। ऐसे में बरसात के बाद गांव में फागिंग न करवाए जाने पर मौसमी बीमारियां अपने पैर पसार रही है तथा मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया फैलने का भय ग्रामीणों में बना हुआ है।

गंदे पानी में डेंगू का लारवा

कस्बे की गलियों में साफ सफाई व्यवस्था के अभाव में तथा नालियों की सफाई समय पर न होने के कारण गंदे पानी में डेंगू का लारवा पनप रहा है साथ ही सफाई व्यवस्था के अभाव में उनमें मक्खी मच्छर भी पनप रहे है जो बीमारियों को न्योता दे रहे है। ग्रामीण मच्छरों के प्रकोप से तंग आ चुके है तथा सफाई व्यवस्था कायम करने व नगर में फागिंग करवाने की मांग पंचायत व स्वास्थ्य विभाग के समक्ष कर रहे है। पंचायत द्वारा नगर में फागिंग नहीं कराए जाने पर ग्रामीणों में पंचायत व प्रशासन के प्रति रोष देखने को मिल रहा है।

डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया फैलने का खतरा

लोगों का आरोप है कि पंचायत द्वारा बरसात के सीजन के दौरान पनपने वाले मच्छरों के खात्मे के लिए फागिंग नहीं करवाई गई है। ऐसे में इन दिनों मच्छरों का प्रकोप काफी हद तक बढ़ गया है। फागिंग न होने से गांव में डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया फैलने का संभावित खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने पंचायत से गांव में फॉगिंग कराने बारे अनुरोध किया है ताकि मौसमी बीमारियों व मच्छरों के प्रकोप से छुटकारा मिल सके।

 