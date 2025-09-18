Mahendragarh News : हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में ध्यान केंद्रित विशेष सत्र का हुआ आयोजन

Mahendragarh News(आज समाज) महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि), महेंद्रगढ़ के मेडिटेशन क्लब एवं योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सहयोग से एक दिवसीय ‘माइंड मैटर्स‘ कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन का उद्देश्य प्रतिभागियों को विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से मेडिटेशन के मूलभूत तत्त्वों से अवगत कराना था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेशवर कुमार ने आयोजन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ध्यान को जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय बताया।

ध्यान के माध्यम से किस तरह से तनाव को किया जा है सकता कम

विश्वविद्यालय के समकुलपति प्रो. पवन कुमार शर्मा ने भारतीय ज्ञान परंपरा में ध्यान के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने व्यक्तित्व निर्माण में ध्यान की भूमिका पर भी जोर दिया और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को धन्यवाद दिया। आयोजन में आर्ट ऑफ लिविंग हरियाणा से डॉ. वरुण ने प्रतिभागियों को ध्यान की विभिन्न क्रियाओं से अवगत कराया और बताया कि ध्यान के माध्यम से किस तरह से तनाव को कम किया जा सकता है।

आयोजन में विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की। आयोजन में मेडिटेशन क्लब के संयोजक प्रो. आनंद शर्मा ने स्वागत भाषण एवं योग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नवीन ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।