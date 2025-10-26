Mahendragarh News : रामलीला परिषद में हुआ मासिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन

प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को होता है सुंदरकांड पाठ आयोजित

Mahendragarh News(आज समाज) महेंद्रगढ़। श्री रामलीला परिषद प्रांगण स्थित सिद्धपीठ बालाजी मंदिर में मासिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए परिषद के वरिष्ठ कलाकार राजेंद्र यादव पोपली एवं नगरपालिका के पूर्व प्रधान रामचंद्र जांगड़ा ने बताया कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को परिषद प्रांगण में बालाजी मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ आयोजित किया जाता है।

संगीतमय सुंदरकांड पाठ की चौपाइयों का किया वाचन

शनिवार को किए गए पाठ में ठेकेदार विशाल कोका मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहे। पंडित गौरव शास्त्री ने विधिविधान से पूजन करवाकर पाठ का शुभारंभ करवाया। संगीत मर्मज्ञ रामावतार शास्त्री, सुधीर दीवान, सतीश श्रवण, सुनील कनौडिया, संदीप खोरीवाला ने सुंदर सुंदर भजनों के सम्पुट लगाकर संगीतमय सुंदरकांड पाठ की चौपाइयों का वाचन किया। पाठ के पश्चात भोजन प्रसाद वितरित किया गया।

इस अवसर पर पूर्व प्रधान रमेश कौशिक, राजेश लावणिया, अमित मिश्रा, अतुल दीवान, अनिल सेठ, लालचंद कोका, सुशील बिढ़ाट, बसंत गोयल, नरेश जोशी, मुकेश मेहता, एडवोकेट राकेश शर्मा, राहुल कौशिक, आशीष शर्मा, कमल डागर, बिट्टू सैनी, प्रदीप सेन, गिरधर कनौडिया, सुनील यादव समेत सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे।

