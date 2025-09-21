Mahendragarh News : कनीना बस स्टैंड पर चलाया साइबर सुरक्षा और जागरूकता अभियान

Mahendragarh News (आज समाज) महेंद्रगढ़। थाना शहर कनीना की पुलिस टीम द्वारा बस स्टैंड कनीना पर साइबर जागरूकता अभियान चलाकर विद्यार्थियों, युवाओं, आमजन को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया। साथ ही विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए गए। सभी को नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। टीम द्वारा साइबर सुरक्षा की जानकारी देते हुए बताया गया कि तकनीकी युग में हर व्यक्ति मोबाइल व कंप्यूटर से जुड़ा है। नौकरी व पढ़ाई भी मोबाइल व कंप्यूटर जैसे संसाधनों से जुड़ गए हैं।

साइबर अपराधी मेल या मोबाइल पर भेजते हैं मैसेज से लिंक

इंटरनेट की दुनिया में साइबर अपराधी मेल या मोबाइल पर मैसेज से लिंक भेजते हैं, लिंक के माध्यम से मोबाइल को हैक कर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। टीम ने डिजिटल अरेस्ट, टेलीग्राम टास्क फ्रॉड, एपीके फाइल फ्रॉड व अन्य साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी।

मोबाइल पर आने वाला कोई भी ओटीपी किसी के साथ सांझा न करें। किसी अनजान फोन कॉल को न उठाएं, अंजान लिंक पर क्लिक ना करें, अपनी निजी जानकारी सांझा ना करें। अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड भी किसी को नहीं बताना चाहिए। साइबर अपराध होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।