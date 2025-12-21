Maharashtra Nikay Chunav Result: महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति गठबंधन को 215 सीटों पर मिली जीत

120 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा

एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 58 सीटों और एनसीपी अजित को 37 पर मिली जीत

Maharashtra Nikay Chunav Result, (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट्र निकाय चुनाव का परिणाम आज आ चुका है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को भारी जीत मिली है। 288 सीटों (246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों) में से महायुति को 215 सीटों पर जीत मिली है। इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अकेले भाजपा ने 120 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 58 सीटों से साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एनसीपी अजित को 37 सीटें मिलीं है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के हिस्से केवल 51 सीटें ही आई।

कांग्रेस के हिस्से में आई 31 सीटें

इसमें कांग्रेस 31, शिवसेना उद्धव को 10, शरद पवार की एनसीपी को केवल 10 सीटें ही मिलीं। 22 सीटें अन्य को मिली हैं, जिन्होंने स्थानिक अघाड़ी (लोकल अलायंस) बनाया था। दरअसल, महाराष्ट्र 288 नगर परिषदों और नगर पंचायत के लिए दो चरणों में चुनाव हुआ था। पहले चरण में 2 दिसंबर को 263 निकायों में मतदान हुआ था। बाकी 23 नगर परिषदों और कुछ खाली पदों पर 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी।

चुनाव में पैसों की बारिश हुई: संजय राउत

शिवसेना (उद्धव) सांसद संजय राउत ने कहा कि भाजपा को 120-125 सीटें मिलीं, शिंदे ग्रुप को 54 मिलीं और अजित पवार को 40-42 सीटें मिलीं। ये नंबर असेंबली वाले ही हैं, है ना? वहीं मशीन, वही सेटिंग और वही पैसा। यही हमारी डेमोक्रेसी है। नंबरों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है।

भाजपा ने मशीनें उसी तरह सेट की हैं। इसीलिए वही नंबर दिख रहे हैं। उन्हें कम से कम नंबर तो बदलने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में पैसों की बारिश हुई। उस बारिश से कौन बचेगा? हमारे उगाए और बोए हुए खेत भी उसके आगे झुक गए हैं।

