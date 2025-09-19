Mahavatar Narsimha OTT Release: 19 सितंबर से ओटीटी पर गूंजेगी शेर की दहाड़, नेटफ्लिक्स पर देखें ‘महावतार नरसिम्हा

Mahavatar Narsimha OTT Release, आज समाज, नई दिल्ली: अश्विन कुमार द्वारा निर्देशित महावतार नरसिम्हा, 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही है। भारत की पहली बड़े बजट की एनिमेटेड फीचर फिल्म होने के नाते, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया और साल की कई बड़ी रिलीज़ को पीछे छोड़ दिया।

देश भर के दर्शकों द्वारा पसंद की गई यह फिल्म अपने बजट से दस गुना से भी ज़्यादा कमाई करते हुए एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। अब, जो लोग इसे बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए हैं, उनके लिए खुशखबरी है! निर्माताओं ने प्रशंसकों के लंबे इंतज़ार को खत्म करते हुए इसकी ओटीटी रिलीज़ की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

19 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग

यह पौराणिक एनिमेटेड ड्रामा अब 19 सितंबर, दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक प्रभावशाली कैप्शन के साथ इसकी घोषणा की: “इस शेर की दहाड़ पूरे साम्राज्य को हिला सकती है। महावतार नरसिम्हा को 19 सितंबर से स्ट्रीमिंग पर देखें।” डिजिटल प्रीमियर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे प्रशंसक अब घर बैठे आराम से फिल्म का आनंद ले सकते हैं।

रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस पर कमाई

25 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली, महावतार नरसिम्हा मूल रूप से कन्नड़ में बनी थी, लेकिन बाद में इसे कई भाषाओं में रिलीज़ किया गया और इसने हर जगह दर्शकों का दिल जीत लिया। ₹30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में ₹297.38 करोड़ और दुनिया भर में ₹325.38 करोड़ (IMDb के अनुसार) की शानदार कमाई की।

यह उल्लेखनीय प्रदर्शन इसे 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनाता है। अपने शानदार डिजिटल डेब्यू के साथ, यह देखना रोमांचक होगा कि फिल्म ओटीटी पर कैसा प्रदर्शन करती है और क्या यह सिनेमाघरों की तरह ही नए स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड बनाती है।