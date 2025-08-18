Mahavatar Narsimha Box Office: महावतार नरसिम्हा ने ‘कुली’ और ‘कबीर’ को छोड़ा पीछे, बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बढ़कर कमाई 

Mahavatar Narsimha Box Office, (आज समाज), नई दिल्ली: एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है और ऐतिहासिक बदलाव लाने वाली फिल्म साबित हुई है। रिलीज़ के तीन हफ़्ते बाद भी, यह फिल्म सिनेमाघरों में भारी भीड़ खींच रही है और अपनी बेकाबू कमाई से ट्रेड एक्सपर्ट्स को हैरान कर रही है।

वॉर 2 और रजनीकांत की कुली जैसी बड़ी रिलीज़ के बावजूद, यह पौराणिक एनिमेटेड फिल्म अपनी रफ़्तार कम नहीं कर पा रही है। आइए एक नज़र डालते हैं कि फिल्म ने अपने 24वें दिन कैसा प्रदर्शन किया।

महावतार नरसिम्हा का ब्लॉकबस्टर कलेक्शन

भारतीय सिनेमा में इतिहास रचते हुए, महावतार नरसिम्हा आधिकारिक तौर पर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय एनिमेटेड फिल्म बन गई है। अपने चौथे रविवार (24वें दिन) को, फिल्म ने कोई कमी नहीं छोड़ी और ₹8 करोड़ की शानदार कमाई की, जो शनिवार की कमाई से लगभग ₹1.5 करोड़ ज़्यादा है।

कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इसके साथ ही, महावतार नरसिम्हा का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब ₹210 करोड़ हो गया है। इस रुझान को देखते हुए, ट्रेड विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी फिल्म की कमाई में कोई कमी नहीं आएगी, और नए सितारों से सजी फ़िल्मों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

दर्शकों को यह क्यों पसंद

होम्बले फिल्म्स के बैनर तले निर्मित, महावतार नरसिम्हा भगवान विष्णु के चौथे अवतार, नरसिंह और उनके परम भक्त प्रह्लाद की कहानी को खूबसूरती से दर्शाती है। लुभावने वीएफएक्स और अत्याधुनिक विशेष प्रभावों के साथ, यह फिल्म एक दिव्य सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है।