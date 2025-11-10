Mahatma Gandhi Glasses Price: गांधी जी का चश्मा बना करोड़ों का सौदा, कीमत ने सबको किया हैरान

By
Mohit Saini
-
0
56
Mahatma Gandhi Glasses Price: क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का प्रसिद्ध गोल फ्रेम वाला चश्मा कितने में बिका था? यह संख्या आपको दंग कर देगी।

ऐतिहासिक नीलामी

2020 में, गांधी जी के प्रतिष्ठित चश्मे की इंग्लैंड में नीलामी हुई और उन्हें अविश्वसनीय कीमत मिली। यह नीलामी ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन हाउस द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें दुनिया भर के बोलीदाताओं ने भाग लिया था।

चश्मा किसने खरीदा?

यह चश्मा एक अमेरिकी संग्रहकर्ता ने खरीदा था, जो अब राष्ट्रपिता से जुड़ी इस अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर के मालिक हैं।

ये कितने में बिके?

यह चश्मा ₹2.55 करोड़ (करीब £260,000) में बिका — यह एक ऐसी राशि थी जिसने नीलामी में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया!

गांधी जी का निजी उपयोग

ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी ने 1900 और 1910 के बीच दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान इन चश्मों का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि यही चश्मा उनके दैनिक जीवन और सत्य व सादगी के प्रति उनके दृष्टिकोण का हिस्सा था।

एक मार्मिक पृष्ठभूमि

नीलामी घर के मालिक के अनुसार, ये चश्मे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा डाक से भेजे गए थे जिनके दादाजी ने इन्हें सीधे गांधी जी से प्राप्त किया था। जिस सादगी से यह ऐतिहासिक धरोहर नीलामी में पहुँची, वह इसकी कीमत जितनी ही उल्लेखनीय है।

