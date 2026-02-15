Mahashivratri: प्रयागराज के संगम घाटों पर करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी लगाई

यह सालाना माघ मेले का आखिरी स्नान पर्व था

Prayagraj Mahashivratri, (आज समाज), प्रयागराज: देशभर में आज भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक पर्व महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल प्रयागराज में भक्तों का भारी भीड़ उमड़ी है। वैसे भी प्रयागराज में माघ मेला चल रहा था और आज ‘महाशिवरात्रि’ के मौके पर मेले का आखिरी पवित्र स्नान है। इसलिए अब तक लगभग 10 लाख श्रद्धालु संगम के घाटों पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।

भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के खास बंदोबस्त

रिपोर्टों के मुताबिक, श्रद्धालु सुबह-सुबह संगम पहुंचने लगे और घाटों पर मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज के साथ ही तड़के घाट भर गए। माघ मेला आफिसर ऋषि राज ने बताया, आज माघ मेले का आखिरी ‘स्नान पर्व’ है और महाशिवरात्रि 2026 के मौके पर पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। अब तक 10 लाख भक्त पवित्र स्नान कर चुके हैं और प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए हैं। समूचे मेला परिसर में यूपी एटीएस के मोबाइल पेट्रोल स्क्वॉड तैनात किए गए थे और पूरा दिन श्रद्धालुओं के आने पर नजर रखी जा रही है।

काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भी लंबी कतारें

अधिकारियों ने कहा कि महीने भर चलने वाले इस धार्मिक आयोजन के आखिरी स्नान के दौरान भीड़ को मैनेज करने, घाटों पर सुरक्षा पक्का करने और व्यवस्था बनाए रखने के इंतजाम किए गए थे। यह उत्साह न केवल प्रयागराज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वाराणसी में, काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर लंबी लाइनें देखी गईं क्योंकि भक्त इस शुभ दिन पर पूजा करने के लिए सब्र से इंतजार कर रहे थे।

देश के अन्य हिस्सों में भी महाशिवरात्रि की धूम

देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। अहमदाबाद के मिनी सोमनाथ मंदिर, रियासी के आप शंभू महादेव मंदिर और अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में आरती की गई। भक्तों ने गहरी श्रद्धा के साथ पूजा की, कई लोगों ने व्रत रखा और रात भर जागरण में हिस्सा लिया।

संक्षेप में जाने क्यों मनाया जाता है पर्व

महाशिवरात्रि पूरे भारत में भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, शादी की रात, भगवान शिव को देवी-देवताओं, जानवरों और राक्षसों की बारात के साथ देवी पार्वती के घर ले जाया गया था। शिव-शक्ति के मिलन को प्यार, ताकत और साथ का प्रतीक माना जाता है।

