Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि की रात चमत्कारी होंगे ये शिव मंत्र, बढ़ेगी मेंटल ताकत और आत्मिक ऊर्जा

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि की रात चमत्कारी होंगे ये शिव मंत्र, बढ़ेगी मेंटल ताकत और आत्मिक ऊर्जा

Mahashivratri 2026: महादेव के भक्तों के लिए साल का सबसे बड़ा दिन, महाशिवरात्रि बस आने ही वाला है। 2026 में, यह पवित्र त्योहार 16 फरवरी को मनाया जाएगा। माना जाता है कि इसी पवित्र रात को भगवान शिव और देवी पार्वती की शादी हुई थी।

चाहे आप ऑफिस के टेंशन से राहत चाहते हों या अपनी ज़िंदगी में नई एनर्जी चाहते हों, महाशिवरात्रि की रात शिव पूजा के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं या महादेव की भक्ति में डूबना चाहते हैं, तो इन पाँच चमत्कारी मंत्रों का जाप ज़रूर करें:

1. पंचाक्षरी मंत्र: ॐ नमः शिवाय

यह मंत्र जितना आसान दिखता है, उतना ही गहरा है।

फायदा: अगर आप बेचैन महसूस कर रहे हैं या कॉन्फिडेंस की कमी है, तो यह मंत्र आपको मेंटल शांति और स्पिरिचुअल ताकत देता है।

2. महामृत्युंजय मंत्र

ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

फायदा: इसे ‘मोक्ष मंत्र’ भी कहा जाता है। यह बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, अकाल मृत्यु का डर दूर करता है और लंबी उम्र का आशीर्वाद देता है।

3. शिव गायत्री मंत्र

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥

फायदा: यह स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए सबसे अच्छा है। यह कंसंट्रेशन बढ़ाता है और आपको सही समय पर सही फैसले लेने की समझ देता है।

4. ॐ नीलकंठाय नमः

फायदा: हम सभी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी ‘ज़हर’ (बुरे समय या कड़वाहट) का सामना करते हैं। यह मंत्र मुश्किल हालात में सब्र बनाए रखने और स्ट्रेस कम करने में मदद करता है।

5. ओम महेश्वराय नमः

फायदा: अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव और तरक्की चाहते हैं, तो इस मंत्र का जाप करने से आपके आस-पास पॉजिटिव एनर्जी का घेरा बन जाता है।

भगवान शिव की आरती (जय शिव ओंकारा)
शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद, पूरी श्रद्धा से यह आरती गाएं:

जय शिव ओंकारा ॐ जय शिव ओंकारा ।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्द्धांगी धारा ॥ ॐ जय शिव…॥

एकानन चतुरानन पंचानन राजे ।
हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ॥ ॐ जय शिव…॥

दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे।
त्रिगुण रूपनिरखता त्रिभुवन जन मोहे ॥ ॐ जय शिव…॥

अक्षमाला बनमाला रुण्डमाला धारी ।
चंदन मृगमद सोहै भाले शशिधारी ॥ ॐ जय शिव…॥

श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे ।
सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ॥ ॐ जय शिव…॥

कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धर्ता ।
जगकर्ता जगभर्ता जगसंहारकर्ता ॥ ॐ जय शिव…॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका ।
प्रणवाक्षर मध्ये ये तीनों एका ॥ ॐ जय शिव…॥

काशी में विश्वनाथ विराजत नन्दी ब्रह्मचारी ।
नित उठि भोग लगावत महिमा अति भारी ॥ ॐ जय शिव…॥

त्रिगुण शिवजीकी आरती जो कोई नर गावे ।
कहत शिवानन्द स्वामी मनवांछित फल पावे ॥ ॐ जय शिव…॥

