Mahashivratri 2026: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दीं बधाई एवं शुभकामनाएं

PM Modi greets People On Mahashivratri, (आज समाज), नई दिल्ली: देश भर में आज महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भगवान शिव के आशीर्वाद का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि भगवान शिव की दिव्य कृपा लोगों और देश में शांति, खुशहाली और आध्यात्मिक शक्ति लाती है।

शिव-पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक पर्व महाशिवरात्रि

प्रधानमंत्री ने लिखा, देश भर में मेरे सभी परिवार के सदस्यों को भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य मिलन के प्रतीक पर्व महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि आदिदेव महादेव हमेशा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से, सभी का भला हो और हमारा भारतवर्ष खुशहाली के शिखर पर विराजमान हो। बता दें कि भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक महाशिवरात्रि, पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और रात भर जागरण करते हैं।

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार…

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, अपनी शादी की रात, भगवान शिव को हिंदू देवी-देवताओं, जानवरों और राक्षसों के एक अलग-अलग ग्रुप के साथ देवी पार्वती के घर ले जाया गया था। शिव-शक्ति की जोड़ी को प्यार, ताकत और साथ का प्रतीक माना जाता है। उनके पवित्र मिलन का त्योहार, महाशिवरात्रि, देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और रात भर जागरण करते हैं।

प्रयागराज में माघ मेले में संगम घाटों पर उमड़ी भीड़

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के पवित्र महाशिवरात्रि स्नान में हिस्सा लेने के लिए आज संगम घाटों पर बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। स्थानीय एटीएस मोबाइल पेट्रोल स्क्वॉड प्रयागराज माघ मेला 2026 पर सक्रिय रूप से नजर रख रहे हैं। माघ मेला आॅफिसर ऋषि राज ने कहा कि महाशिवरात्रि माघ मेले का आखिरी ‘स्नान पर्व’ है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 10 लाख लोग पवित्र डुबकी लगा चुके हैं।

काशी में भी बड़ी संख्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब

प्रयागराज के अलावा, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि के पावन मौके पर बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए। मंदिर परिसर में भारी भीड़ देखी गई, सुबह से ही पूजा करने वाले आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में लग गए। इसी तरह, देश भर के मंदिरों में भक्त एक साथ इकट्ठा हुए। अहमदाबाद के मिनी सोमनाथ मंदिर, रियासी के आप शंभू महादेव मंदिर और अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में आरती की गई।

