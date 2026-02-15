Mahashivratri 2026: शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद भूलकर भी न करें ये 5 काम, वरना शुरू हो सकता है अशुभ समय

Mahashivratri 2026: भगवान शिव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि उतनी ही ज़रूरी है जितनी होली और दिवाली। इस पवित्र दिन पर, भक्त न केवल भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य मिलन का जश्न मनाते हैं, बल्कि कड़े व्रत भी रखते हैं और शक्तिशाली अनुष्ठान करते हैं—खासकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं।

हालांकि, शिव मंदिर जाने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की रस्म करने के बाद, घर लौटने पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने से बचना चाहिए। इन रीति-रिवाजों का पालन न करने से आपकी पूजा का आध्यात्मिक लाभ खत्म हो सकता है या आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है। आइए उन 5 मुख्य गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जो भक्तों को मंदिर जाने के बाद नहीं करनी चाहिए:

1. खाली हाथ घर न लौटें

शिव मंदिर जाने के बाद, अपनी पूजा की निशानी के बिना कभी भी अपने घर में प्रवेश न करें। अगर आप शिवलिंग पर जल और दूसरी चीज़ें चढ़ाने के लिए लोटा या टोकरी ले गए हैं, तो घर में घुसने से पहले पक्का कर लें कि उसमें पवित्र जल, चरणामृत, फल, फूल या प्रसाद हो। खाली हाथ लौटना अशुभ माना जाता है और इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं।

2. रास्ते में हाथ या पैर न धोएं

पूजा करने के बाद, घर वापस आते समय या अंदर जाने के तुरंत बाद हाथ या पैर धोने से बचें। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से मंदिर जाने के दौरान पैदा हुई पॉजिटिव एनर्जी और आध्यात्मिक वाइब्रेशन टूट जाती हैं।

3. प्रसाद तुरंत न खाएं

कई भक्त गलती से मंदिर से निकलने के तुरंत बाद या घर लौटते समय मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है। इसके बजाय, प्रसाद को श्रद्धा और सम्मान के साथ खाने से पहले घर में किसी साफ और पवित्र जगह पर रखें।

4. बहस या झगड़े से बचें

मंदिर से लाई गई शांति और पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए, घर लौटने के तुरंत बाद बहस या नेगेटिव बातचीत में शामिल होने से बचें। शांत विचार और व्यवहार आपकी पूजा के आध्यात्मिक असर को बनाए रखने में मदद करते हैं।

5. घर आने के तुरंत बाद न सोएं

मंदिर जाने के तुरंत बाद सोना सही नहीं है। जागते रहने से मंदिर से मिली पॉजिटिव वाइब्रेशन और आध्यात्मिक एनर्जी बनी रहती है और आपकी ज़िंदगी से मुश्किलें और परेशानियां दूर होती हैं।

महाशिवरात्रि इतनी ज़रूरी क्यों है

पुराने धर्मग्रंथों के अनुसार, महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14 तारीख को आती है। यह वह दिन है जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी की थी और वह रात जब भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह वह दिन भी है जिसे नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, जब शिव ने दुनिया की रक्षा के लिए समुद्र मंथन के दौरान जानलेवा ज़हर पिया था।