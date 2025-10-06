Maharishi Valmiki Jayanti 2025 : महर्षि वाल्मीकि जयंती पर जिला स्तरीय समारोह में गूंजे भक्ति गीत

विधायक जगमोहन आनंद बोले, वाल्मीकि जी ने मानवता को दिया आदर्श जीवन का संदेश

Karnal News(आज समाज नेटवर्क) करनाल। हरियाणा सरकार की संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत सोमवार को सेक्टर-9 स्थित वाल्मीकि भवन में जिला स्तरीय महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक जगमोहन आनंद और मेयर रेनू बाला गुप्ता ने हवन यज्ञ, भंडारा व भजन कीर्तन के साथ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया।

विधायक जगमोहन आनंद ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर मानवता के कल्याण का संदेश दिया। उन्होंने समाज में समानता, भाईचारा और सदाचार की राह दिखाई। विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार पिछले 11 वर्षों से अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है, जिसका उद्देश्य पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक समारोहों में युवा पीढ़ी की भागीदारी आवश्यक है, ताकि वे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले सकें।

समाज की प्रगति ही महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है

मेयर रेनू बाला गुप्ता ने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी का जीवन समाज सुधार और ज्ञान प्रसार के लिए प्रेरणास्रोत है।पूर्व विधायक चौ. बंता राम वाल्मीकि ने कहा कि समाज की प्रगति ही महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा को अपनाने और सकारात्मक सोच रखने का आह्वान किया।पूर्व एचएसएससी सदस्य अमरनाथ सौदा ने कहा कि वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही महर्षि वाल्मीकि जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने की परंपरा शुरू की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने के फैसले को गर्व का विषय बताया।

महर्षि वाल्मीकि जी के विचार आज भी मानवता के मार्गदर्शक हैं

भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रघुमल भट्ट ने महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और त्रिकालदर्शी बताया और कहा कि उनके विचार आज भी मानवता के मार्गदर्शक हैं।संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष सुभाष बुम्बक ने वाल्मीकि भवन के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने की मांग की और युवाओं से भवन की लाइब्रेरी और डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की।समारोह में स्वामी संगमनाथ जी महाराज ने प्रवचन दिए और लोक कलाकार पवन कुमार जॉन व उनकी टीम ने भगवान वाल्मीकि जी के जीवन पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत कीं।

कार्यक्रम में केडीबी चेयरमैन संजय बठला, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीन लाठर, सांसद प्रतिनिधि कविंद्र राणा, स्वच्छ भारत मिशन उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष आजाद सिंह, पार्षद उत्सव परोचा, जयपाल चनालिया, बलबीर चौहान, रोशन लाल सामरा, मास्टर नाथीराम, सुभाष बुम्बक, रघुबीर गागट, डॉ. जोगिंद्र घोघड़ीपुर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

