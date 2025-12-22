PM Modi News : महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा : मोदी

प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी बधाई

PM Modi News (आज समाज), मुंबई : महाराष्ट्र निकाय चुनाव के गत दिवस आए नतीजों से भाजपा में खुशी की लहर है। एक तरफ जहां सभी प्रमुख नेताओं ने इस शानदार जीत के लिए गठबंधन और भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। वहीं पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए इसे महाराष्टÑ में विकास की जीत बताया है। ज्ञात रहे कि महाराष्टÑ निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की। रविवार का जारी हुए 288 सीटों के परिणाम में महायुति को 207 सीटों पर जीत मिली।

पीएम मोदी ने इस जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता को बधाई दी है। पीएम मोदी एक्स पर लिखा कि यह लोगों पर आधारित विकास के हमारे विजन में भरोसे को दिखाता है। महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है! नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र के लोगों का आभारी हूं। यह जन-केंद्रित विकास की हमारी सोच में लोगों के भरोसे को दर्शाता है।

हम नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध

हम पूरे राज्य में हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले भाजपा और महायुति के सभी कार्यकतार्ओं की मैं सराहना करता हूं।चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी ने नगर परिषद अध्यक्ष के 207 पदों पर जीत हासिल की है।

नितिन गडकरी ने दी की बधाई

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार सफलता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आपकी, हमारी, भाजपा सबकी है और यह कार्यकतार्ओं की जीत है।उन्होंने नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा की शानदार सफलता के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कार्यकर्ताओं की सराहना की।

विपक्ष को लोगों ने सिरे से नकार दिया

इन चुनावों में महा विकास अघाड़ी ने सिर्फ 44 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को 28, शिवसेना (यूबीटी) के नौ और शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) आठ नगराध्यक्ष सहित कुछ सीटें अन्य के खाते में गई हैं। बता दें कि राज्य में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और पार्षदों के पदों के लिए हुए चुनावों की मतगणना रविवार सुबह 10 बजे शुरू हुई थी।

विपक्षी दल कांग्रेस और शिवसेना (उबाठा) ने रविवार को निर्वाचन आयोग पर सत्तारूढ़ महायुति की जीत में मदद करने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद पदों पर जीत हासिल करने वाले पार्टी उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की मदद करने के लिए राज्य निर्वाचन निकाय को बधाई दी। शिवसेना (उबाठा) के नेता अंबदास दानवे ने महायुति की जीत का श्रेय धनबल और बाहुबल को दिया।

