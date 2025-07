Maharashtra: नासिक में मोटरसाइकिल-कार के बीच जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौत

By

सड़क किनारे छोटी नहर में गिरे पाए गए दोनों वाहन

Seven Killed In Road Accident In Nashik, (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार भिड़ंत में सात लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना बुधवार देर रात जिले के डिंडोरी कस्बे के पास हुई। पुलिस ने आज इसकी जानकारी दी।

दो लोग गंभीर रूप से घायल

एक अधिकारी के मुताबिक पुलिस को रात लगभग 12 बजे वाणी-डिंडोरी मार्ग पर एक नर्सरी के पास हुई हादसा होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो दोनों वाहन सड़क किनारे एक छोटी नहर में गिरे हुए पाए गए। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है।

जांच में जुटी पुलिस

्र्रपुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि अलग-अलग पहलुओं से जांच की जाएगी। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसे का शिकार हुए लोग कहां से आ रहे थे और वे कहां जा रहे थे। जांच के बाद ही यह बात साफ हो सकेगी। शवों को अस्पताल में रखवा दिया गया है और मृतकों के परिजनों को सूचित का दिया गया है।

