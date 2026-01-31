Maharashtra Political Updates: बारामती में शरद पवार के आवास पर एकत्रित हुए एनसीपी-एससीपी नेता

Sharad Pawar Baramati News, (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता अजीत पवार की इस सप्ताह बुधवार को विमान दुर्घटना में हुई मौत के बाद राज्य की सियासत में लगातार हलचल जारी है। पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा करने के मकसद से आज शनिवार को एनसीपी-एससीपी नेता बारामती में शरद पवार के आवास पर इकट्ठा हुए।

शरद ने खारिज की एनडीए में शामिल होने की बात

शरद पवार द्वारा अपने भतीजे की मृत्यु के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के बारे में अटकलों को खारिज करने के बाद यह मीटिंग हुई है। जब शरद से पूछा गया कि क्या एनसीपी के दोनों गुटों के विलय होने पर वह एनडीए में शामिल होने पर विचार करेंगे, तो शरद पवार ने पत्रकारों से कहा, यहां ऐसा कुछ नहीं है। यह सब मीडिया में चल रहा है।

अजीत और शरद के बीच हुई थी अहम बैठक

17 जनवरी, 2026 को शरद पवार और अजीत पवार के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जो कथित तौर पर विलय पर अंतिम चर्चा थी। दोनों गुट पुनर्मिलन की दिशा में काम कर रहे थे। अजीत पवार 12 फरवरी को विलय की घोषणा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु ने इस प्रक्रिया को रोक दिया है। विलय वार्ता में जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले सहित वरिष्ठ नेताओं के बीच सात बैठकें हुईं, जिसमें एकीकृत पार्टी के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया था।

अजीत के करीबी किरण गुजर ने किया खुलासा

अजीत पवार के करीबी सहयोगी किरण गुजर ने खुलासा किया कि अजीत गुटों का विलय करने के इच्छुक थे, उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही उन्हें बताया था कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। एनसीपी और एनसीपी (एससीपी) ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनाव गठबंधन में लड़े थे, और आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए भी गठबंधन की बात चल रही थी। इसी बीच, ऐसी अटकलें थीं कि अजीत पवार की बारामती में विमान दुर्घटना में मृत्यु से पहले दोनों गुट एक ही चुनाव चिन्ह के तहत एक साथ आएंगे।

अजीत पवार की मृत्यु के बाद किया शोक व्यक्त

समाज के प्रमुख सदस्यों छत्रपति मालोजीराजे और पुढारी समूह के अध्यक्ष डॉ. प्रतापसिंह जाधव आदि ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मृत्यु के बाद एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार से उनके बारामती आवास पर जाकर शोक व्यक्त किया। यह यात्रा पवार परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करने वाले राजनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के एक बड़े समूह का हिस्सा थी। अजित पवार के अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे सहित कई हाई-प्रोफाइल हस्तियां शामिल हुईं।

