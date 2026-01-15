Maharashtra News: निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, शुक्रवार शाम तक परिणाम

BMC Elections, (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट्र में आज निकाय चुनाव (local body elections) के लिए वोटिंग हो रही है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के 227 वार्डों सहित 29 नगर निगमों (29 municipal corporations) के लिए सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। वोटों की गिनती शुक्रवार को होगी और शाम तक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। 29 नगर निगमों में मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, नवी मुंबई, नासिक और पिंपरी-चिंचवड़ जैसे बड़े शहरों के लिए वोटिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त

मतदान के लिए सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। अकेले मुंबई में लगभग 28 हजार सुरक्षाकर्मियों को लगाया गया है। वोट डालने के लिए मुंबई में एक पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे जाने-माने गीतकार और कवि गुलज़ार ने नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का आग्रह किया। वोट डालने के बाद गुलज़ार ने कहा, हम अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं और आपका वोट उन जड़ों को और लोकतंत्र को पोषित करने के लिए है। इसलिए इस कर्तव्य को ज़रूर पूरा करें।

हेमा मालिनी ने की सभी से वोट देने की अपील

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने भी अपना वोट डाला और नागरिकों से वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि मुंबई दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, और वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करके ही नागरिक इसे और भी बेहतर बना पाएंगे। हेमा मालिनी ने कहा, मैं सभी से बाहर आकर वोट देने की अपील करती हूं। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम भी वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे।

मुंबई में वोटर्स की संख्या 12 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ी

हालांकि मुंबई में वोटर्स की संख्या 12 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन 2017 के चुनावों की तुलना में उम्मीदवारों की संख्या में लगभग 25 प्रतिशत की कमी आई है। इस चुनाव में डॉक्टर, प्रोफेशनल, हाउसवाइफ और ऑटो ड्राइवर सहित अलग-अलग तरह के लोग हिस्सा ले रहे हैं। नगर निगम स्कूल के स्टाफ सहित कई एजेंसियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। पुलिस ने SRPF, क्विक रिस्पॉन्स टीमों और दंगा कंट्रोल यूनिट की मदद से सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं।

