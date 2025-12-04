Maharashtra News : पंकजा मुंडे के पीए की पत्नी के सुसाइड मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित

Maharashtra News : आज समाज नेटवर्क। मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की मंत्री और भाजपा नेता पंकजा मुंडे की पर्सनल असिस्टेंट, अनंत गर्जे की पत्नी, डेंटिस्ट डॉ. गौरी पल्वे-गर्जे की मौत की जांच के लिए एक एसआईटी कमेटी बनाई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने मुंबई में अपने वर्ली घर पर सुसाइड कर लिया था।

मृतक के परिवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और एक सीनियर महिला आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एक एसआईटी कमेटी बनाने का निर्देश दिया। यह कमेटी मुंबई पुलिस की डीसीपी रागसुधा आर. की लीडरशिप में बनाई गई है।

PM Welcomes GDP Growth : प्रधानमंत्री ने 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की मजबूत 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का स्वागत किया