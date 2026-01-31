Maharashtra News:  सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने पर शरद पवार ने दी प्रतिक्रिया

Maharashtra Politics Updates, (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार (, Sunetra Pawar) के उनकी राजनीतिक विरासत संभालने की रिपोर्टों के बाद एनसीपी-एसपी प्रमुख (NCP-SP chief) शरद पवार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार की इसी सप्ताह 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में मौत हो गई है और इसके बाद उनके पद संभालने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इसके बाद शुक्रवार शाम को सुनेत्रा पवार को राज्य के डिप्टी सीएम बनाए जाने का ऐलान किया गया है।

पार्टी के स्तर पर कोई आंतरिक निर्णय लिया : शरद

शरद पवार (Sharad Pawar) ने बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कहा कि उन्हें सुनेत्रा को उप-मुख्यमंत्री बनाए जाने व आज उनके शपथ ग्रहण करने की जानकारी मीडिया के हवाले से मिली है। मीडिया के सवाल करने पर उन्होंने आज यह बात कही। शरद पवार ने कहा, फैसला उनकी पार्टी ने लिया है और इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। शरद ने कहा, पार्टी के स्तर पर कोई आंतरिक निर्णय लिया गया होगा।

दोनों गुटों को एकजुट करना चाहते थे अजीत

गौरतलब है कि शरद और अजित पवार इसी 17 जनवरी को गोविंदबाग में एक मीटिंग की थी। उन्होंने कहा कि उनके दिवंगत भतीजे अजित दोनों गुटों को एकजुट करना चाहते थे और अब हमें लगता है कि उनकी इच्छा पूरी होगी। शरद ने बताया कि अजित पवार, जयंत पाटिल व शशिकांत शिंदे ने दोनों गुटों के विलय को लेकर बात शुरू की थी। विलय की 12 फरवरी तारीख भी तय हो गई थी। दुर्भाग्य से अजित इससे पहले ही हमें छोड़कर चले गए।

सुनील तटकरे व प्रफुल्ल पटेल ने कुछ तय किया होगा

शरद पवार ने कहा कि उन्हें सुनेत्रा के बतौर डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण की कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि सुनील तटकरे (Sunil Tatkare) व प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) ने कुछ तय किया होगा। या एनसीपी ने सुनेत्रा को अजीत की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया होगा। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारी पार्टी (एनसीपी-एससीपी) तथा अजित पवार की पार्टी (एनसीपी) के विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इस पर जल्द निर्णया लिया जाना था।

एनडीए का हिस्सा बनने के सवाल पर यह बोले शरद

एनसीपी-एससीपी (NCP-SCP) तथा एनसीपी (NCP) के विलय की स्थिति में एनडीए का हिस्सा बनने के सवाल पर शरद पवार ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यह सब मीडिया की तरफ से चल रहा है। शरद अजित पवार को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने अजित को समर्पित व सक्षम नेता बताया और कहा कि वह जनता की समस्याओं को गहराई से समझते थे और हमेशा न्याय दिलाने के लिए कार्य करते थे।

बारामती के लोगों ने हमेशा अजीत का साथ दिया

बारामती के लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया। अजीत भी अपनी जिम्मेदारियों में कभी पीछे नहीं हटे। उनके असामयिक निधन से सभी को गहरा सदमा लगा है। शरद पवार ने कहा, अजीत की विरासत को नई पीढ़ी आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा, हमें लोगों का दुख-दर्द जानना होगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करना होगा। शरद ने परिवार की नई पीढ़ी के अजीत की विरासत व कार्यशैली को बखूबी आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई है।

ये भी पढ़ें: Shashi Tharoor: राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले कांग्रेस सांसद शशि थरूर