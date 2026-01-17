Maharashtra Municipal Corporation Elections: 29 नगर निगमों की सभी 2,869 सीटों में भाजपा गठबंधन ने जीतीं 1425 सीटें

Maharashtra Municipal Corporation Election Results, (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट्र के सभी नगर निगम चुनावों के परिणाम आ गए हैं और राज्य के कुल 29 नगर निगमों की सभी 2,869 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके गठबंधन वाली पार्टियों यानी महायुति (Mahayuti) ने 1425 पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है।

एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जीतीं 399 सीटें

राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) ने यह जानकारी दी है। आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार महायुति की यह एकतरफा जीत है। एसईसी के मुताबिक एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 399 सीटों पर जीत दर्ज की है और अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को 167 सीटों पर जीत मिली है।

जानिए किसे कितनी सीटें मिलीं

बता दें कि मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के 227 वार्डों पर चुनाव हुआ था और शुक्रवार यानी बीते कल देर रात इसके घोषित किए गए। इसमें भाजपा 89 सीटें जीती हैं। वहीं शिवसेना को बीएमसी में 29 सीटें मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 24 सीटों पर कब्जा किया और शिवसेना (यूबीटी) ने 65 तथा राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) को महज 6 सीटों पर जीत हासिल हुई है।

एआईएमआईएम ने बीएमसी में जीतीं 8 सीटें

असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने बीएमसी में 8 सीटें जीती हैं। एनसीपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं समाजवादी पार्टी को केवल दो सीटें मिली हैं और एनसीपी (एसपी) को केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा है। नवी मुंबई, नासिक, नागपुर, ठाणे,पिंपरी चिंचवाड और पुणे में भी भाजपा गठबंधन जीत दर्ज करने में सफल रहा है।

प्रधानमंत्री ने किया है महाराष्ट्र के लोगों का धन्यवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा गठबंधन के समर्थन में मतदान करने के लिए महाराष्ट्र के लोगों का धन्यवाद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, प्रदेश के लोगों ने राष्ट्रीय जनतांत्रितक गठबंधन (राजग) के जन-समर्थक सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा, अलग-अलग नगर निगम चुनावों के परिणाम बताते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ है।

